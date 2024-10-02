鬍子爺爺「榛果可可、皇家奶茶泡芙」限定開賣！

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
beard papa's 推出「榛果可可泡芙」。圖／beard papa's提供
beard papa's 推出「榛果可可泡芙」。圖／beard papa's提供

來自日本的連鎖泡芙「beard papa's」，自10月至12月期間，將推出「秋冬感恩五大獻禮」，包括率先登場的「榛果可可泡芙」、「皇家奶茶泡芙」，還有針對萬聖節打造的「萬聖黑皮禮盒」，同時還有限定餅皮登場，為粉絲們帶來不同的變化。

即日起至10月31日期間，beard papa's 推出「榛果可可泡芙」，選用來自義大利的nutella榛果可可醬與經典卡士達融合，打造出香濃的「榛果可可卡士達內餡」，可搭配日式、黑日式、菠蘿等不同款式的泡芙派皮，每顆80元起。針對限定門市，還推出「皇家奶茶泡芙」，內餡選用紅茶、鮮奶油與經典卡士達調製而成，輕盈又帶著濃郁茶香，每顆80元起。

隨著萬聖節即將到來，beard papa's特別推出「萬聖黑皮禮盒」，10月31日前凡購買萬聖黑皮禮盒，每盒加碼贈送「日式香草泡芙」1顆。此外，beard papa's在10月也推出限定派皮，包括「黑法式甜圈」、「焦糖榛果耶克」等不同選擇。

beard papa's限時推出「黑法式甜圈」派皮。圖／beard papa's提供
beard papa's限時推出「黑法式甜圈」派皮。圖／beard papa's提供
皇家奶茶泡芙，每顆80元起。圖／beard papa's提供
皇家奶茶泡芙，每顆80元起。圖／beard papa's提供
限時推出的「焦糖榛果耶克」派皮（圖左），適合搭配榛果可可卡士達內餡。圖／beard papa's提供
限時推出的「焦糖榛果耶克」派皮（圖左），適合搭配榛果可可卡士達內餡。圖／beard papa's提供

可可 奶茶 萬聖節

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