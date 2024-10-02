鬍子爺爺「榛果可可、皇家奶茶泡芙」限定開賣！
來自日本的連鎖泡芙「beard papa's」，自10月至12月期間，將推出「秋冬感恩五大獻禮」，包括率先登場的「榛果可可泡芙」、「皇家奶茶泡芙」，還有針對萬聖節打造的「萬聖黑皮禮盒」，同時還有限定餅皮登場，為粉絲們帶來不同的變化。
即日起至10月31日期間，beard papa's 推出「榛果可可泡芙」，選用來自義大利的nutella榛果可可醬與經典卡士達融合，打造出香濃的「榛果可可卡士達內餡」，可搭配日式、黑日式、菠蘿等不同款式的泡芙派皮，每顆80元起。針對限定門市，還推出「皇家奶茶泡芙」，內餡選用紅茶、鮮奶油與經典卡士達調製而成，輕盈又帶著濃郁茶香，每顆80元起。
隨著萬聖節即將到來，beard papa's特別推出「萬聖黑皮禮盒」，10月31日前凡購買萬聖黑皮禮盒，每盒加碼贈送「日式香草泡芙」1顆。此外，beard papa's在10月也推出限定派皮，包括「黑法式甜圈」、「焦糖榛果耶克」等不同選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言