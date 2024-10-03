聽新聞
0:00 / 0:00

「假交友、真推銷」交友服務 消費糾紛逐年增

聯合報／ 記者劉明岩陳秋雲／連線報導
彰化縣政府消保官稽查「交友服務」業者。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府消保官稽查「交友服務」業者。圖／彰化縣政府提供

「假交友、真推銷」糾紛案件層出不窮，彰化縣消費者服務中心去年受理17件，今年上半年12件，台中市從2018年51件、2023年增至136件，今年已有62件申訴，逐年增加。消保官建議消費者，注意業者評價及各項費用計收方式，更不宜簽本票。

彰化縣政府消保官指出，有申訴人表示，他從「交友服務」網路結識業者員工，被推銷包括團康、課程、交友服務等，他沒多考慮就簽契約，每月3600元，兩年共8萬6400元，後要求解約，但業者要求支付20%違約金，外加註冊費、心靈成長及基本社交技巧等課程，須賠償約6萬元，心有不甘提出申訴。

消保官指出，「交友服務」消費者主張「解約」業者會要求「高額違約金」及相關商品與服務的「成本費用」才能解約。今年有2件因涉及話術誘導消費者被移送調查，另5件和解。

台中市法制局表示，交友爭議案件申訴人9成是未滿30歲的年輕人，很可能誤簽本票，建議消費者須詳閱契約內容外，且不宜在本票簽名，發生爭議時業者可能向法院聲請，強制執行財產或強制扣薪。

市議員張廖乃綸說，她曾接獲陳情，年輕人和女網友聊天後見面，被帶到交友公司強迫推銷，簽下交友契約、本票才能離開，要解約被要求支付5萬8100元和解金，這類以交友為名的強迫推銷不是個案。法制局已函請行政院消保處訂定型化契約含應記載事項及不得記載事項，保障權益。

消保官 消費者

延伸閱讀

「交友服務」受騙申訴案件倍增 消保官提醒自保之道

新竹女金援男子915萬 求償無門才知被騙…法官重判7年

水上活動正夯 新北消保官抽查轄內開放水域遊憩業者

新北抽查開放水域遊憩業者 3間設免責條款已改善

相關新聞

「假交友、真推銷」交友服務 消費糾紛逐年增

「假交友、真推銷」糾紛案件層出不窮，彰化縣消費者服務中心去年受理17件，今年上半年12件，台中市從2018年51件、20...

鬍子爺爺「榛果可可、皇家奶茶泡芙」限定開賣！

來自日本的連鎖泡芙「beard papa's」，自10月至12月期間，將推出「秋冬感恩五大獻禮」，包括率先登場的「榛果可...

身份證有「123」任兩碼！ 九孔鮑魚、日本帆立貝吃到飽

迎接10月到來，馬辣集團限時推出「好事成三」活動，即日起至10月31日期間，凡身份證、健保卡或護照號碼，內含「1、2、3...

JINS超萌聯名 史努比與胡士托各種可愛上鏡

日本眼鏡品牌JINS最新聯名系列來了，JINS今年首度攜手知名的「PEANUTS」花生漫畫，推出全新史努比系列眼鏡，將史...

Global Mall周年慶10月3日開跑 會員獨享最高回饋26%

受出國潮影響，今年百貨年度最重要一役的周年慶挑戰多，Global Mall環球購物中心在1月至8月業績成長6%的激勵下，...

老闆選商用車的十大關鍵因素曝光！價格、性能居然不是最重要

選擇一輛合適的商用車，就像挑選一位得力助手，必須仔細斟酌各項關鍵因素，才能找到最符合業務需求的車型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。