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身份證有「123」任兩碼！ 九孔鮑魚、日本帆立貝吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合條件者，包括馬辣、和牛涮樂提供「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，包括馬辣、和牛涮樂提供「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

迎接10月到來，馬辣集團限時推出「好事成三」活動，即日起至10月31日期間，凡身份證、健保卡或護照號碼，內含「1、2、3」任兩碼，即可享「九孔鮑魚吃到飽」、「北海道帆立貝吃到飽」等不同優惠。同時馬辣也宣告，旗下的燒肉吃到飽「熊一頂級燒肉」，也將開設西門二店、公館台大店，帶來不同的用餐新選擇。

即日起至10月31日期間，凡2成人以上提前預約用餐，同桌任一人身份證、健保卡或護照號碼，內含「1、2、3」任兩碼，即可依照不同品牌，享有不同的優惠。「馬辣」消費午餐798／晚餐及假日898以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」（公館店、西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）。「新馬辣」消費午餐798/晚餐及假日898以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。「新馬辣Plus+」消費午餐898／晚餐及假日998以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

此外，「涮樂和牛鍋物」消費午餐699／晚餐及假日749以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」；「問鼎‧皇上吉祥」含3成人以上同行，每人均消1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「手切玫瑰松阪豬」一份，市價388。「肉之間」每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

「熊一燒肉」、「夯下去」消費指定方案，均可享全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」；「燒肉ChaCha」每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」1份。「狗一下」3 成人以上同行，每人均消700以上，每桌送「廣島炸牡蠣」1份，價值240元。針對10月當月壽星，各品牌亦有不同的壽星專屬優惠。

「熊一頂級燒肉」繼於2001年於西門町商圈開業以來，持續主打燒肉吃到飽，並於今年初在發佈新CIS及視覺圖騰，帶來全新的裝潢與感受。今年10月，熊一也將再開設「公館台大店」及「西門二店」，增添民眾用餐的選擇性。

符合條件者，馬辣旗下多間餐廳提供「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，馬辣旗下多間餐廳提供「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件且達到均消，狗一下贈送「廣島炸牡蠣」。圖／馬辣提供
符合條件且達到均消，狗一下贈送「廣島炸牡蠣」。圖／馬辣提供

吃到飽 燒肉 西門町

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