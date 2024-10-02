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JINS超萌聯名 史努比與胡士托各種可愛上鏡

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JINS推出全新史努比系列眼鏡，並打造毛茸茸觸感的專屬鏡盒，以及超萌的史努比眼鏡架。圖／JINS提供
JINS推出全新史努比系列眼鏡，並打造毛茸茸觸感的專屬鏡盒，以及超萌的史努比眼鏡架。圖／JINS提供

日本眼鏡品牌JINS最新聯名系列來了，JINS今年首度攜手知名的「PEANUTS」花生漫畫，推出全新史努比系列眼鏡，將史努比與好夥伴胡士托的相處的可愛畫面，呈現在眼鏡細節中，推出光學及濾藍光系列8款全新眼鏡。

呼應萬聖節，JINS以圓潤的金屬波士頓框，搭配紅色與橙色的撞色，左右鏡腳末端各印有身穿木乃伊繃帶裝的史努比與胡士托，描繪史努比與胡士托一起開心過萬聖節的場景。

還有史努比化身為王牌飛行員與胡士托一同翱翔空中，JINS將經典簡約的威靈頓框結合輕量TR材質，框架採用藍天、白雲與大地配色，鏡腳前端裝飾以金屬浮雕雲朵，實現了史努比的飛行冒險夢。

也有史努比在小紅狗屋上慵懶做白日夢的經典形象，這款以輕量TR膠框為材質，搭配鏡腿內外撞色的印花設計，並加入查理布朗上衣的鋸齒狀圖案金屬飾片，鏡腿內側印有史努比與胡士托，悠閒躺平在小紅狗屋上。

JINS以史努比形象為靈感採用圈圈絨材質，打造毛茸茸觸感的專屬鏡盒；鏡布設計則是將史努比與胡士托圖樣結合視力表，即日起購買「JINS X PEANUTS」系列眼鏡，就附送超可愛的鏡盒鏡布組。此外，JINS這次也設計了長27公分、高13公分的史努比，變身為超萌的眼鏡支架。

眼鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡最新一季再度與林柏宏攜手合作，協助消費者「量身打造完美視界」。小林眼鏡通過蔡司官方同步認證，成為全台驗配蔡司鏡片數量No.1的眼鏡品牌，即日起至2025年1月15日止，推出蔡司鏡片配鏡優惠活動，消費者選配蔡司鏡片搭配指定鏡框，最高可享3,000元折扣，並贈送「蔡司旅行清潔組」，還有機會參加歐洲雙人旅遊抽獎活動。

史努比與胡士托慵懶躺平做白日夢。圖／JINS提供
史努比與胡士托慵懶躺平做白日夢。圖／JINS提供
搗蛋款融合繃帶元素，史努比跟胡士托一起開心過萬聖節。圖／JINS提供
搗蛋款融合繃帶元素，史努比跟胡士托一起開心過萬聖節。圖／JINS提供
史努比化身飛行員，與胡士托翱翔天際。圖／JINS提供
史努比化身飛行員，與胡士托翱翔天際。圖／JINS提供
小林眼鏡邀請林柏宏擔任品牌代言人，10月推出蔡司鏡片搭配指定鏡框現折3,000元。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡邀請林柏宏擔任品牌代言人，10月推出蔡司鏡片搭配指定鏡框現折3,000元。圖／小林眼鏡提供

JINS 眼鏡

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