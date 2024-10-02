Global Mall周年慶10月3日開跑 會員獨享最高回饋26%
受出國潮影響，今年百貨年度最重要一役的周年慶挑戰多，Global Mall環球購物中心在1月至8月業績成長6%的激勵下，「夢想周年慶」再加碼衝，10月3日起至10月16日展開首波周年慶，主打「多元門檻、多業種滿額贈、最高回饋26％」回饋廣度更勝以往。
回饋力道端出「滿額贈最高回饋26%」，會員首次綁定GMpay搭配Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市當日消費滿5,000元送1,050元（950元電子商品禮券+100元Online抵用券），加上首四日（10月6日前）會員首筆消費享點數19倍送（100元可獲1點），共計超過1,300元，相當於回饋26%。
這回也首度推出「線上線下同日回饋」，10月3日起至10月16日會員於全台八店指定專門店當日消費滿5,000元不僅可享滿額贈，同日於環球Online不限金額消費再贈100元Online抵用券。同時今年周年慶更推多種門檻、多業種滿額贈，包括高單價家電滿額贈，新北中和指定家電、健康器材專門店單筆消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券。板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站還有餐飲消費滿1,000元送50元電子商品禮券。另有點數再放大，首四日會員於全台八店指定專門店首筆消費即可享點數19倍送、10月3日起至10月28日扣100點可兌換100元電子商品禮券。
周年慶商品力、優惠價是否夠有力，更是消費者在乎的關鍵，於是今年Global Mall周年慶在選品環節更是嚴格把關廠商的促銷力道。今年周年慶集結超過100家品牌精選10萬件商品，包括美妝保養、秋季服飾配件到家電6折起是基本門檻，像是石墨烯蓄熱被會員可用1折買到、Dyson三合一涼暖空氣清淨扇會員現省8千多元。
周年慶不只要好買也要好玩，Global Mall首度與「Barbie芭比」合作，「芭比夢想櫥窗」打卡裝置於全台八店登場，設置三大主題拍照場景，包括巨型芭比拍照玩具盒、以及以2025年全新芭比視覺打造拍照配件道具，和芭比主題牆，另有「粉紅扭蛋機」及「限定會員禮」，加上限定快閃店集結百項芭比商品，周年慶期間讓消費者沈浸在芭比的經典粉紅世界裡。
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