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巴黎春夏25時裝周／BALENCIAGA童年回憶 餐桌上造秀服

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
360°環繞式一體模壓眼鏡。圖／Balenciaga提供
360°環繞式一體模壓眼鏡。圖／Balenciaga提供

Balenciaga於巴黎時裝周期間發表夏季25系列，本季的服裝秀「讓我回到夢想的原點，向表達態度的時尚致敬，」創意總監Demna表示，這一切始於35年前，「我對時裝的最初記憶來自祖母家的廚房餐桌，我小時候喜歡坐在那兒，在紙板上畫一些設計草稿，然後剪裁、打版、製衣，假裝上演一場廚房時裝秀。」

大秀開始的一系列配有鑲飾、刺繡與針織提花細節、錯視效果的內衣與連身衣、讓人以為本季的Balenciaga也加入以家居內衣為設計主題的主流流行行列。不過很快地，這系列內衣之後接著出現一系列廓形別緻的真絲禮服，以及褲腳褶襇式裝飾的「超低腰」靴型牛仔褲搭配輕質面料及繭型結構短身夾克，以誇張形式解構日常穿著單品的設計體現Demna的獨特視野。他將靴型牛仔褲以結構的方式裁剪成高筒長靴，與多種經典服飾拼接，塑造別緻的「時尚狂人」造型。

改造既有穿著與顛覆想像的功能性服飾依舊貫穿Balenciaga的設計。配有漏斗領的皮質夾克與大衣可變為緊身式胸衣裙裝，五口袋牛仔褲改造而成立領工裝棉布套裝，裹胸式露背胸衣如巨大的手鐲般輕裹上身，由極為輕質的多層粘合皮革製成的NANO包款，飾有紙袋折線，並可折疊收納；手柄可脫卸的解構式包款則能巧妙變換背攜方式；融入籃球鞋細節元素的極簡高筒運動鞋，採用便於穿脫的拉鍊設計；看似完全將臉遮起來的遮面式棒球帽，其實正面有可以保有視線的鏤孔。

服裝也透過許多巧思細節向品牌創始人Cristóbal Balenciaga致敬：肩角極為立挺的DB SPENCER短身夾克，搭配Cristóbal Balenciaga標誌性的鈕扣；最後的黑色緞布禮服，則將他標誌性的Hourglass廓形與半修身線條融為一體。

好萊塢巨星包括妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱蒂佩芮（Katy Perry），以及當紅當紅泰星林禕凱（Krit Amnuaydechkorn，又稱PP Krit）、日本女星三吉彩花、韓團THE BOYZ成員柱延等人都出席看秀。

妮可基嫚出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
妮可基嫚出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
極簡高筒運動鞋，融入籃球鞋細節元素，拉鍊設計便於穿脫。圖／Balenciaga提供
極簡高筒運動鞋，融入籃球鞋細節元素，拉鍊設計便於穿脫。圖／Balenciaga提供
韓團THE BOYZ成員柱延出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
韓團THE BOYZ成員柱延出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
當紅泰星林禕凱（PP Krit）出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
當紅泰星林禕凱（PP Krit）出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
配有漏斗領的皮質夾克與大衣為多用途穿搭設計。圖／Balenciaga提供
配有漏斗領的皮質夾克與大衣為多用途穿搭設計。圖／Balenciaga提供
遮面式運動帽，正面飾有鏤孔，以免遮擋視線。圖／Balenciaga提供
遮面式運動帽，正面飾有鏤孔，以免遮擋視線。圖／Balenciaga提供
超低腰靴型牛仔褲經結構式裁剪成高筒長靴。圖／Balenciaga提供
超低腰靴型牛仔褲經結構式裁剪成高筒長靴。圖／Balenciaga提供
超低腰靴型牛仔褲，褲腳褶襇式裝飾。圖／Balenciaga提供
超低腰靴型牛仔褲，褲腳褶襇式裝飾。圖／Balenciaga提供
凱蒂佩芮出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
凱蒂佩芮出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
當紅泰星林禕凱（PP Krit）、日本女星三吉彩花、韓星柱延出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
當紅泰星林禕凱（PP Krit）、日本女星三吉彩花、韓星柱延出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
黑色緞布禮服。圖／Balenciaga提供
黑色緞布禮服。圖／Balenciaga提供
固定坐在肩膀上的牛仔褲。圖／Balenciaga提供
固定坐在肩膀上的牛仔褲。圖／Balenciaga提供
配有漏斗領的皮質夾克與大衣為多用途穿搭設計。圖／Balenciaga提供
配有漏斗領的皮質夾克與大衣為多用途穿搭設計。圖／Balenciaga提供
裸色連體衣與連褲襪鞋，配有鑲飾、刺繡與針織提花的錯視效果內衣細節。圖／Balenciaga提供
裸色連體衣與連褲襪鞋，配有鑲飾、刺繡與針織提花的錯視效果內衣細節。圖／Balenciaga提供
搭飛機的行李標牌成為包包裝飾。圖／Balenciaga提供
搭飛機的行李標牌成為包包裝飾。圖／Balenciaga提供
琳賽蘿涵出席Balenciaga 2025夏季系列時裝秀。圖／Balenciaga提供
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廚房 牛仔褲

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