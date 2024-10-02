巴黎春夏25時裝周／BALENCIAGA童年回憶 餐桌上造秀服

Balenciaga於巴黎時裝周期間發表夏季25系列，本季的服裝秀「讓我回到夢想的原點，向表達態度的時尚致敬，」創意總監Demna表示，這一切始於35年前，「我對時裝的最初記憶來自祖母家的廚房餐桌，我小時候喜歡坐在那兒，在紙板上畫一些設計草稿，然後剪裁、打版、製衣，假裝上演一場廚房時裝秀。」

大秀開始的一系列配有鑲飾、刺繡與針織提花細節、錯視效果的內衣與連身衣、讓人以為本季的Balenciaga也加入以家居內衣為設計主題的主流流行行列。不過很快地，這系列內衣之後接著出現一系列廓形別緻的真絲禮服，以及褲腳褶襇式裝飾的「超低腰」靴型牛仔褲搭配輕質面料及繭型結構短身夾克，以誇張形式解構日常穿著單品的設計體現Demna的獨特視野。他將靴型牛仔褲以結構的方式裁剪成高筒長靴，與多種經典服飾拼接，塑造別緻的「時尚狂人」造型。

改造既有穿著與顛覆想像的功能性服飾依舊貫穿Balenciaga的設計。配有漏斗領的皮質夾克與大衣可變為緊身式胸衣裙裝，五口袋牛仔褲改造而成立領工裝棉布套裝，裹胸式露背胸衣如巨大的手鐲般輕裹上身，由極為輕質的多層粘合皮革製成的NANO包款，飾有紙袋折線，並可折疊收納；手柄可脫卸的解構式包款則能巧妙變換背攜方式；融入籃球鞋細節元素的極簡高筒運動鞋，採用便於穿脫的拉鍊設計；看似完全將臉遮起來的遮面式棒球帽，其實正面有可以保有視線的鏤孔。

服裝也透過許多巧思細節向品牌創始人Cristóbal Balenciaga致敬：肩角極為立挺的DB SPENCER短身夾克，搭配Cristóbal Balenciaga標誌性的鈕扣；最後的黑色緞布禮服，則將他標誌性的Hourglass廓形與半修身線條融為一體。