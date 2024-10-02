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香菜肉圓比薩回歸！必勝客×MLB「大聯盟比薩」送門票
必勝客「肉圓比薩」回來了！隨著MLB季後賽即將開打，必勝客首度成為MLB官方比薩合作夥伴，復刻經典的肉圓比薩，透過紅糟肉圓、美式臘腸、香菜等元素，推出「呷霸丸大聯盟比薩」。活動期間購買，還有機會獲得MLB世界大賽套票組，讓球迷前往美國欣賞MLB世界大賽。
必勝客首度和MLB合作推出的「呷霸丸大聯盟比薩」，台灣經典的「紅糟肉圓」與比薩結合，以棒球球場為設計靈感，讓9顆飽滿的紅糟肉圓佈滿全場，並以莫札瑞拉起司條畫出壘線，並以美式臘腸鋪蓋投手丘，外野則是滿滿的香菜，最後再以蒜香辣米醬繪製棒球縫線，同時結合台灣小吃、棒球文化與比薩。除此之外，外盒同樣採聯名設計，可以見到洛杉磯道奇隊「大谷翔平」、紐約洋基「亞倫·賈吉」、聖地牙哥教士「達比修有」等知名球星的肖像，陪伴粉絲一同度過欣賞球賽的熱血時光。
呷霸丸大聯盟比薩自即日起至11月4日期間限定販售，單點399元，外帶買大送大／外送買大送小780元起，售完為止。即日起至10月8日，透過必勝客官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟比薩」，就有機會抽ML世界大賽套票組，內含雄獅旅遊金兌換券、MLB世界大賽門票1張，每組總價值4萬元。
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