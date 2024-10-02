100cm玩偶帶回家！爭鮮10款「JOGUMAN超療癒週邊」登場
爭鮮首度攜手「JOGUMAN」，自即日起推出冷水瓶、行李束帶、絨毛玩具等10款限量加購品，會員消費滿額參與活動，還有有機會帶走「100公分JOGUMAN大絨毛玩偶」。此外於台北、高雄也規劃「JOGUMAN特色店」，讓粉絲們與BRACHIO、DIPLO、TRICERA、ANKYLO相見歡。
爭鮮與人氣JOGUMAN即日起推出10款系列周邊，每週推出不同款，除了具實用性的「冷水瓶」、「行李束帶」，還有爭鮮特別款的「迴轉壽司迴力車」、「襪子」、「絨毛玩偶」，每款皆限量販售，等著粉絲收藏。兼具穿搭實用性的2款「襪子」，特別融入經典鮭魚壽司的設計元素；「迴轉壽司迴力車」全系列共有BRACHIO、DIPLO、TRICERA、ANKYLO等4種款式，週週推出1款。「絨毛玩偶」為BRACHIO，身上的細卷衣服還可穿脫，互動感與萌度十足。即日起於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿350元，即可加購JOGUMAN系列商品1個；滿700元可加購2個，以此類推。
針對此次聯名，爭鮮特別於「爭鮮PLUS-善導寺店」和「爭鮮迴轉壽司-高雄巨蛋店」打造「JOGUMAN 特色店」，包括門市窗貼、用餐區、迴轉台上，都可以看到角色們的身影。全台還精選9間門市規劃特別款窗貼，從遠處就可看到BRACHIO迎接賓客到來。160公分高的BRACHIO也會快閃現身「爭鮮迴轉壽司-台北林森店」，陪伴粉絲打卡留念。
即日起至11月30日，會員於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆發票金額滿600元，即有機會抽中「韓國來回雙人機票」（價值19,800元）或超人氣「JOGUMAN大絨毛玩偶（壽司款）」。此款玩偶為爭鮮特別款，高度達100公分的BRACHIO，有著可愛的吃貨表情，搭配手中的鮭魚壽司，療癒感十足，只抽不賣。另外，即日起爭鮮會員於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿600元，即贈「JOGUMAN 貼紙-迴轉壽司」1張，送完為止。
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