一滴雨都沒下賺到颱風假 百貨商場美食街人潮滿滿

山陀兒颱風停滯不前，雖然今天全台各縣市都宣布放颱風假，但北中南各地天氣都算不錯，台北甚至一滴雨都沒下，民眾可以說是賺到一天颱風假，也因為量販超市搶菜兇、不僅菜貴又買不到菜，民眾於趁今日颱風假，湧進百貨商場美食街、餐廳用餐，也不怕被漲菜價。

今日除了台北101、BELLAVITA暫停營業一天，華泰名品城營業時間調整為11:00-17:00，全台各地百貨商場幾乎都有營業。

而不像颱風的颱風假，到中午用餐時間，包括台北SOGO忠孝館、新光三越信義新天地、桃園大江購物中心、新竹巨城購物中心的美食街都坐滿用餐的民眾。百貨業者指出，今天颱風假，外送平台停止外送服務，超市又買不到菜，於是接近中午用餐時間，餐廳、美食街人潮踴躍，也不用怕被漲菜價。

巨城購物中心指出，今早10點半開店前就有民眾等待進場，11點商場開門，就可見許多家長帶著小孩走進商場準備度過颱風假，加上今日正逢日本漢堡排「肉的長谷川」開幕，吸引不少民眾排隊。

桃園大江購物中心正逢周年慶預購，雖然今天颱風假，但其他商場幾乎都有營業，人潮有比平日稍多，也有民眾趁颱風假到商場提早取貨，避開假日人潮。