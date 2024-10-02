巴黎春夏25時裝周／香奈兒重返大皇宮 JENNIE金髮亮相

香奈兒（CHANEL）於甫完成修復的巴黎地標大皇宮（Grand Palais）正廳 （Nave）發表2025春夏系列。為紀念品牌重返闊別已久的大秀場地，本季服裝以飛翔作為主要意象，在巴黎大皇宮的玻璃穹頂下向自由致敬。包括品牌大使許瑋甯、小松菜奈、韓星JENNIE等人都出席看秀。

秀場以品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾收到一位縫紉師送給她的小型鳥籠為靈感，於充滿光線的正廳核心區域打造一座敞開的巨型鳥籠，並擺設椅子和長凳重現公園或花園的氛圍，營造出讓人可以盡情呼吸、勇敢做夢的自由空間。

品牌創意工作室在構思2025春夏高級時裝系列時，不僅重新演繹套裝、黑色小洋裝、斜紋軟呢與針織杉、菱格紋包款以及雙色鞋等香奈兒經典符碼，更巧妙運用日夜和不斷變化的天空色彩呈現此系列。而為了表達出自由自在的輕盈動感，系列大量運用各種不同羽毛、開衩設計、透視感和透膚的雪紡材質、流蘇、和鏤空等讓人在視覺尚感受到輕鬆與飛行的元素。

而這個系列中，各種有著彼得潘衣領的飛行員外套、黑或白色羅緞布橫紋綢飛行套裝、嵌入同色調領帶形狀設計的套裝、白色衣領制服洋裝、粉色或藍色斜紋軟呢的套裝造型，都是向那些如同嘉柏麗香奈兒一樣、從社會沉重目光注視中解放自我的女性致敬的設計：這些靈感來自嘉柏麗香奈兒的好友、音樂劇場藝術家及文學界代表人物Colette，以及在咆哮的二零年代席捲各界的男孩風熱潮（garçonne），甚至是打破成見、勇敢發聲的女飛行員（Aviatrixes）。

大量雪紡披肩、開衩裙裝、刺繡透膚襯衫式洋裝、寬鬆剪裁的飄逸褲裝、亮片和流蘇牛仔褲、印飾多彩羽毛圖案的風衣、粉嫩色調的針織衫、致敬場地建築的黑色針織裙以及閃亮的厚底鞋，都讓全系列的服飾洋溢著自由奔放的氣息。大秀最後，貓王孫女Riley Keough現身並升上鳥籠中的鞦韆，演唱王子名曲「When Doves Cry」，為這場脫開牢籠局困囿、展翅遨遊的自由動感之旅劃上句點。

●香奈兒 x 巴黎大皇宮