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巴黎春夏25時裝周／香奈兒重返大皇宮 JENNIE金髮亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亮片和流蘇丹寧。圖／香奈兒提供
亮片和流蘇丹寧。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於甫完成修復的巴黎地標大皇宮（Grand Palais）正廳 （Nave）發表2025春夏系列。為紀念品牌重返闊別已久的大秀場地，本季服裝以飛翔作為主要意象，在巴黎大皇宮的玻璃穹頂下向自由致敬。包括品牌大使許瑋甯、小松菜奈、韓星JENNIE等人都出席看秀。

秀場以品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾收到一位縫紉師送給她的小型鳥籠為靈感，於充滿光線的正廳核心區域打造一座敞開的巨型鳥籠，並擺設椅子和長凳重現公園或花園的氛圍，營造出讓人可以盡情呼吸、勇敢做夢的自由空間。

品牌創意工作室在構思2025春夏高級時裝系列時，不僅重新演繹套裝、黑色小洋裝、斜紋軟呢與針織杉、菱格紋包款以及雙色鞋等香奈兒經典符碼，更巧妙運用日夜和不斷變化的天空色彩呈現此系列。而為了表達出自由自在的輕盈動感，系列大量運用各種不同羽毛、開衩設計、透視感和透膚的雪紡材質、流蘇、和鏤空等讓人在視覺尚感受到輕鬆與飛行的元素。

而這個系列中，各種有著彼得潘衣領的飛行員外套、黑或白色羅緞布橫紋綢飛行套裝、嵌入同色調領帶形狀設計的套裝、白色衣領制服洋裝、粉色或藍色斜紋軟呢的套裝造型，都是向那些如同嘉柏麗香奈兒一樣、從社會沉重目光注視中解放自我的女性致敬的設計：這些靈感來自嘉柏麗香奈兒的好友、音樂劇場藝術家及文學界代表人物Colette，以及在咆哮的二零年代席捲各界的男孩風熱潮（garçonne），甚至是打破成見、勇敢發聲的女飛行員（Aviatrixes）。

大量雪紡披肩、開衩裙裝、刺繡透膚襯衫式洋裝、寬鬆剪裁的飄逸褲裝、亮片和流蘇牛仔褲、印飾多彩羽毛圖案的風衣、粉嫩色調的針織衫、致敬場地建築的黑色針織裙以及閃亮的厚底鞋，都讓全系列的服飾洋溢著自由奔放的氣息。大秀最後，貓王孫女Riley Keough現身並升上鳥籠中的鞦韆，演唱王子名曲「When Doves Cry」，為這場脫開牢籠局困囿、展翅遨遊的自由動感之旅劃上句點。

●香奈兒 x 巴黎大皇宮

香奈兒自2005年起在巴黎大皇宮的正廳舉辦過無數令人難忘的時尚大秀，並自2018年宣布投入支持巴黎大皇宮的翻新及修復工程、成為巴黎大皇宮的長期獨家贊助夥伴，協助維護這座為1900年世界博覽會而興建的巴黎地標。在大皇宮修復完成之際，品牌更宣布透過Grand Palais Rmn永續型捐贈基金將贊助合作關係再延長五年，正式成為巴黎大皇宮的主要贊助品牌，協助推動巴黎大皇宮2024至2028年的各項藝術與文化計畫。進入巴黎大皇宮的主要入口（正廳入口大門）如今更以嘉柏麗香奈兒命名，是雙方深厚情誼的見證。

裝飾羽毛彼得潘領的飛行服。圖／香奈兒提供
裝飾羽毛彼得潘領的飛行服。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝以開衩設計展現動感。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝以開衩設計展現動感。圖／香奈兒提供
香奈兒重返巴黎大皇宮發表2025春夏系列。圖／香奈兒提供
香奈兒重返巴黎大皇宮發表2025春夏系列。圖／香奈兒提供
格狀圖騰讓人想起巴黎大皇宮的建築線條。圖／香奈兒提供
格狀圖騰讓人想起巴黎大皇宮的建築線條。圖／香奈兒提供
輕盈的披肩於行走時的飄動是本季的特色。圖／香奈兒提供
輕盈的披肩於行走時的飄動是本季的特色。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒重返巴黎大皇宮發表2025春夏系列。圖／香奈兒提供
香奈兒重返巴黎大皇宮發表2025春夏系列。圖／香奈兒提供
羽毛圖案刺繡丹寧套裝搭配雪紡披肩。圖／香奈兒提供
羽毛圖案刺繡丹寧套裝搭配雪紡披肩。圖／香奈兒提供
多彩羽毛印花的風衣。圖／香奈兒提供
多彩羽毛印花的風衣。圖／香奈兒提供
巨大的開放式鳥籠靈感來自嘉柏麗香奈兒的一位裁縫送給她的小鳥籠。圖／香奈兒提供
巨大的開放式鳥籠靈感來自嘉柏麗香奈兒的一位裁縫送給她的小鳥籠。圖／香奈兒提供
巨大的開放式鳥籠靈感來自嘉柏麗香奈兒的一位裁縫送給她的小鳥籠。圖／香奈兒提供
巨大的開放式鳥籠靈感來自嘉柏麗香奈兒的一位裁縫送給她的小鳥籠。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使小松菜奈出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
勇於發聲並幫助改變社會觀念的女飛行員為本季重要靈感。圖／香奈兒提供
勇於發聲並幫助改變社會觀念的女飛行員為本季重要靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
透視與開叉的設計輕柔飄逸。圖／香奈兒提供
透視與開叉的設計輕柔飄逸。圖／香奈兒提供
飄逸寬褲行走時具輕盈動感。圖／香奈兒提供
飄逸寬褲行走時具輕盈動感。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使JENNIE出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使JENNIE出席2025春夏大秀。圖／香奈兒提供
營造出視覺輕盈感的雪紡披肩。圖／香奈兒提供
營造出視覺輕盈感的雪紡披肩。圖／香奈兒提供

品牌 巴黎 香奈兒

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