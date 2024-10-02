東京星廚相原薰首度客座 法日頂級海味饗宴「限兩天」

名廚稗田良平（Hieda Ryohe）監製的li teppanyaki，將於11月初邀請日本東京米其林一星餐廳Simplicité主廚相原薰（Kaoru Aihara）來台舉辦限期兩天、席位限定的無菜單鐵板料理客座饗宴。廚藝精湛、專研魚類海鮮料理的相原主廚，此行為首度跨海獻藝，展現其獨特的法日料理美學。

初魚餐飲集團旗下新型態無菜單鐵板料理餐廳「li teppanyaki」，繼今年3月與日本大阪米其林星級餐廳主廚仲嶺淳一在台合作獲得廣大迴響後，此次請來日本東京米其林一星法式餐廳「Simplicité」主廚相原薰首度海外客座，將融合日法料理美學、選用台灣饕客最喜愛的海鮮和魚類，打造味蕾的極致享受。

Li teppanyaki監製主廚稗田良平表示，li teppanyaki的餐點設計靈感來自世界各地風土，首重選用符合時令的季節性食材、強調口感層次變化，融合東西方料理方式與餐飲文化，由專業侍酒師為套餐精細化配搭佐餐酒款、或風味無酒精飲品。他說，「li teppanyaki將持續舉辦各式客座餐會，邀請各國星級主廚來台交流，讓顧客及更多的台灣饕客免出國就能享有源源不絕的新意與用餐體驗。」

相原主廚在東京的法式餐廳Simplicité正如其名，以「簡單」為核心，致力於透過簡約的料理手法呈現上乘食材的原始風味。這也讓稗田良平大讚，「Simplicité 與li teppanyaki餐廳的理念恰好完美融合，更在創造料理的質感上有相似之處，這次獨獻台灣的海鮮至上無菜單鐵板料理饗宴，我本人也相當期待！」

客座主廚相原表示，「我著迷於海洋風味、特別喜歡魚類料理，跟台灣一樣、日本也是四面環海的國家，有各式各樣的海鮮可以運用，從海藻到沙丁魚，我都很喜歡，所以決定用魚類來進行挑戰。」相原主廚也透露，對於台灣當地食材很感興趣，包含上次旅行在台灣魚市場看到的大隻水針魚，以及九繪、紅喉、金目鯛、海膽、蝦類等海鮮 ; 他也想將台灣種類繁多的茶葉和中藥材入菜。除了台灣當地食材的運用，也會特地從日本帶來美味的當季漁獲。

li teppanyaki X Simplicité 米其林星級主廚海味饗宴

日期：2024年11月8日(五) ~11月9日(六)

時間與席位：午宴12:00入席9位 / 12:30入席8位

晚宴18:00入席9位 / 18:30入席8位

地點：li teppanyaki新光三越Diamond Towers二館3樓（台北市大安區忠孝東路三段282號）

售價：15,000元/席 含服務費、含餐酒搭配（有無酒精飲品搭配選項）

預訂：可洽li teppanyaki官方LINE @li-chuyu，或官網：https://li-teppanyaki.com