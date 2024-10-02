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新冠疫後超額死亡止跌回升 台大專家：秋冬恐再現高峰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，今年7月分台灣超額死亡率為23%，是後疫情時代新高，8月起超額死亡率雖下降，但入秋後恐再次上升。本報資料照片
台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，今年7月分台灣超額死亡率為23%，是後疫情時代新高，8月起超額死亡率雖下降，但入秋後恐再次上升。本報資料照片

疫情時代，新冠病毒影響並未完全消失，仍對長者、慢性病患等脆弱族群造成影響。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，今年7月分台灣超額死亡率為23%，是後疫情時代新高，8月起超額死亡率雖下降，但入秋後恐再次上升。

超額死亡率是指實際觀察死亡率減去預期死亡率的比率。陳秀熙表示，新冠疫情導致超額死亡率提升的時間，通常比疫情流行期晚3至6個月，而造成超額死亡率上升的原因，包括感染新冠病毒族群增加，或醫療量能受疫情影響，導致癌症、慢性病患無法接受常規照護，造成死亡。

陳秀熙表示，非新冠肺炎相關超額死亡仍占多數，8月份新冠肺炎相關超額死亡率僅為1%，但其他原因導致的超額死亡率高達10%，因多數民眾不再進行新冠肺炎檢測，非新冠肺炎的死亡病例中，是否包含無症狀或輕症患者，有待釐清。

2023年7月，新冠疫情管制措施解封時，台灣超額死亡率為20%，同年9月、12月超額死亡率達到低點，分別為-2%、4%。陳秀熙分析，今年7月超額死亡率止跌回升，達到後疫情時代新高，主因是先前流行的KP.3變異株，造成許多民眾感染，8月分超額死亡率減少一半為11%，研判新型變種病毒對脆弱族群趨緩，不過XEC病毒恐在秋冬造成大規模流行，導致超額死亡率再次上升。

各國對新變種病毒XEC關注持續升高，英國病例激增，當局已發出疫情警示。陳秀熙表示，XEC變異株由台灣曾出現的變異株KS.1.1、KP.3.3重組突變而成，根據基因定序，目前台灣雖只有1例境外移入病例，尚未出現本土病例，但隨秋冬來臨，加上國際貿易交流，台灣仍面臨新冠疫情上升的威脅，需要密切監測以確認情況。

新冠肺炎 死亡率 疫情

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