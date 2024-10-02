老闆選商用車的十大關鍵因素曝光！價格、性能居然不是最重要

如何挑選一起打拚的商用車

商用車不僅是載運貨物或人員的交通工具，更是許多中小企業同仁、自營商老闆的工作好夥伴。無論是街頭巷尾常見的貨車、貨櫃車，還是穿梭市區的公車、各式聯結車，默默為社會經濟運作貢獻心力；另外，許多中小企業主仰賴商用車來支撐營運系統，將商品和服務送達每一個需要的角落。

與購買私人轎車不同，選購商用車更重視實際效益，如車輛的耐用性、油耗表現、維修保養成本及承載能力等。畢竟，商用車的每一分表現，都關係到實質收益與生意運作。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網路上關於購買商用車時最在意的十大考量條件。無論你是尋找新車的老闆，還是想更換車輛的業者，歡迎收藏這份排名文，其中的關鍵考量要素，說不定能幫助你提升業務表現。

No.1 手排、自排

觀察網路討論情形，許多販售、轉賣商用車輛的直播或貼文，都優先標明自、手排差異。對於商用車駕駛來說，手排、自排影響行車感受，還關係到工作效率與疲勞程度。手排車強調操控感和靈活度，適合須精準換檔、常在陡坡起步或載重大貨的駕駛；自排車更重視舒適性，面對長時間行駛或需要頻繁停車啟動的情況，能減輕駕駛的操作負擔。

ISUZU全車系都有提供自手排選擇，外觀與座艙規劃導入新設計語彙，有多項安全輔助科技及動力升級，符合大型柴油車6期排放法規；另外，Toyota Townace也備有鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排TSS等多種手排、自排車型供車主選擇。

No.2 客製化改裝程度

客製化改裝程度是決定一輛商用車是否真正「合用」的關鍵，也是購買商用車相當重要的考量之一。

不同產業有不同工作內容，加裝服務就是解決需求差異的最佳方案，包含帆布架、打廂、帆布蓬柵式、可調節層架、儲物箱、常溫／保溫廂、冷藏／冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等，車主可以透過考量自身需求，以及跟車體廠的溝通，設計打造讓工作事半功倍的理想車款。

No.3 性能、動力條件

優秀的性能、強大的動力條件絕對是重中之重，商用車經常需要應對各種路況、載重需求，引擎、離合器、傳動系統等，都是絕對優勢的「硬實力」，不但要有好引擎展現強勁馬力，在高載重或長時間行駛時依然保持平穩輸出，還有離合器和變速系統的精準協調，兼具爬坡能力與迴轉半徑的靈活度，無論是穿梭城市或橫跨山路都得心應手。

眾多網路討論串中，FB粉絲專頁「Volvo 商用車」曾發出一篇說明水箱精可使引擎保持穩定溫度，防止過熱、沸騰，確保車輛引擎的壽命與最佳效能，吸引逾千讚、留言，還有700多次分享，網友對引擎性能的關注可見一斑。

No.4 省油、油耗表現

商用車的行駛里程遠超過一般私人用車，每一趟運送、每一次載貨，累積的燃油成本不是小數目，油耗表現佳的車型可大幅減少營運開銷。在現今強調綠色節能的趨勢下，擁有一輛低油耗、低碳排放的商用車，不隨意浪費能源，不僅符合環保法規，更為企業形象加分。

油耗表現優良的商用車通常也代表引擎性能穩定高效，真正做到環保又省錢。ISUZU六期車全車系搭載符合歐六環保法規的可變角度渦輪增壓引擎，動力充沛、性能強又節能省油，有利載重爬坡；Toyota Hiace油耗表現較同級車節能，柴油引擎通常比汽油引擎更省油，但價格也更高。

No.5 空間靈活度、載重能力

「運輸效率」四個字，絕對是商用車購買考量的網路討論重點。如何一次性運輸更多貨物，減少來回趟次，節省油資、時間人力成本，包含載貨、載客空間及駕駛艙空間，以及後門設計、側門設計、雙開設計的選擇等，都要符合業務需求，才能在實際運用中帶來更高的工作效率。

許多FB二手商用車交易社團中，許多賣家皆強調「內裝部分空間大，舒適好坐，跑長途非常適合」、「加裝超高超大貨廂」、「載貨空間大」等，顯示網友購買商用車時對空間靈活度、載重能力的重視。

No.6 購車成本、折舊率

商用車並非只是單純的交通工具，而是投入生意的重要資產，在決定購買哪種車型時，購車成本與折舊率的考量顯得格外重要。

首先，購車成本不僅包括車輛的售價，還涵蓋了保險費、牌照稅、燃料稅、定期保養及其他可能的維修費用，加總成一筆不小的支出，特別是對中小企業或自營商來說，更需要精打細算。其次，折舊率也會影響車輛的整體價值，商用車使用頻繁，磨損速度較快，若選擇折舊率高的車型，可能導致二手出售價格大幅縮水，影響資產回收率。

在討論購車成本時，有網友附帶提到，有利的融資條件也是減輕購車壓力的重要關鍵，靈活的貸款方案或分期付款選項，能讓企業在不影響資金流動性的情況下，輕鬆入手理想車款。

No.7 環保、排放標準

保護環境在全球都是越來越重要的課題，各國紛紛推行更嚴格的排放標準與環保政策，減少污染、改善空氣品質，希望為下一代創造永續發展的生活環境。

選擇符合排放標準的商用車，有效降低廢氣排放量，有助提升企業形象、與重視環保的消費者建立深厚連結，不只是跟隨潮流趨勢，更是為了企業的長遠發展做出明智決定。其中，台灣戴姆勒亞洲商車去（2023）年底表示，觀察到許多業者積極推動綠色物流，力推全新電動商用車，搶先佈局綠色運輸，今年6月宣布FUSO eCanter正式上市，對此PTT網友抱持觀望態度，「這台車就設計短程」、「續航7～80公里打7～8折」，目前電動車產品及配套皆尚未成熟，選擇節能環保的柴油車，才是適宜且聰明的選擇。

No.8 內裝科技配備

現今商用車搭載GPS導航、先進的通訊設備，能幫助駕駛輕鬆規劃行車路線，避免塞車或走錯路，有效節省時間與油耗。車內的多媒體系統、觸控面板等，提供使用藍牙連接電話、播放音樂或查看車況資訊，另外像是倒車顯影功能，能幫助駕駛拓展視野、兼顧安全。

擁有24萬訂閱的YouTube頻道「7Car小七車觀點」進行車款介紹時，提到許多內裝科技配備，包含多媒體系統、音響系統升級，新的內置導航系統改良地圖適應卡車特定需求且自動更新等，吸引網友觀看後回應「試駕聯結車，超猛」、「盲點偵測對於開大車司機真的會很需要，這個配備不可少」。

No.9 駕駛舒適度、操作便利性

對於經常需要長途行駛、每天花數小時在車內工作的商用車駕駛來說，舒適的駕駛環境必不可少，包含內裝設計、座椅配置都有大學問。

像是ISUZU六期車，以暗色系內裝減少太陽反光，加上符合人體工學的座椅，不僅照顧到眼睛，也減少久坐帶來的不適，此外，搭載多功能娛樂系統如7吋多媒體螢幕，讓老闆們在等待裝卸貨物時，也能輕鬆享受片刻娛樂，緩解長時間工作的壓力。Suzuki輕商車Carry將前軸配置在座椅下方，大幅提升腳部空間，解決了傳統商用車中，駕駛經常因輪拱位置而需要縮腳的困擾。

No.10 安全系統

由於商用車體積較大、死角盲點較多，一旦發生意外，不僅會對駕駛和乘客造成傷害，甚至可能波及其他道路使用者，安全系統的重要性不言而喻。

2016年，網路上一篇「為什麼沒人在意商用車的安全配備」掀起討論，如今強化商用車的安全配備，是許多車商和車主越來越重視的課題。近年來，許多品牌紛紛導入先進的主動安全科技，例如ISUZU的六期車款N系列全面升級雙鏡頭立體攝影監測系統，能精準辨識車輛周圍情形，加上AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏移警示、ASR+IESC車身動態穩定等，更搭載BSD盲區警示，面對台灣複雜的路況更有保障。

另一個深耕商用車市場的品牌MITSUBISHI，則以SCC智慧防護系統著稱，擁有多項主被動安全科技如車身動態穩定、循跡防滑及雙氣囊等，為駕駛提供全方位的安全保障。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月19日至2024年09月17日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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