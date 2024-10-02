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色彩靈感來自自家草莓園！Dyson吹風機、直髮器推「珊瑚莓」限定新色

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Supersonic Nural & Airstrait限定新色上市。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic Nural & Airstrait限定新色上市。記者黃筱晴／攝影

Dyson除了研究風力、空氣、馬達、聲音，現在竟然還開始種草莓？！座落在英國鄉間的Dyson農場，為一座佔地15英畝的先進溫室，Dyson每年在此種植超過122.5萬株草莓，該溫室採用創新循環供熱系統，將作物廢料透過厭氧消化處理轉化為能源，因此可以全年生產。

隨著Dyson宣佈進軍成分科學研究並推出美髮護髮配方產品，Dyson色彩、材料、CMF飾面團隊也造訪了這座草莓農場，從天然色素中尋找靈感，成功開發出多種不同的色調和層次，而「珊瑚莓」正是這次探索的最終成果。

團隊以草莓為靈感延伸創造出一種融合了紅色、桃色和橙色的精緻粉紅色調，成為獨特並而引人注目的珊瑚莓。團隊還從大自然進一步汲取靈感，以帶有藍色的按鈕顏色向藍寶石原石致敬，並和珊瑚莓色構成對比效果，推出了Dyson Airstrait二合一吹風直髮器與Dyson Supersonic Nural吹風機2款珊瑚莓限定版新品。

今年初首度亮相的Supersonic Nural吹風機，搭載Nural感測器系統，會持續測量吹風機與頭皮之間的距離，使接觸到頭皮的風溫保持55°C恆溫，保護頭皮健康，並提升頭髮自然光澤。而7月才在台上市的Dyson Airstrait二合一吹風直髮器則是利用氣流與智能溫控系統，不需加熱面板，即可實現乾髮同時拉直的全新概念，同時避免髮絲受熱傷害。

2款珊瑚莓限定版商品都附有精美禮盒包裝，黑色合身搭配粉色飾條就像緞帶一樣，可望成為年末送禮熱門選擇。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器珊瑚莓限定版預計於10月中旬之後開始販售，售價16,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器珊瑚莓限定版預計於10月中旬之後開始販售，售價16,600元。記者黃筱晴／攝影
隨附5款智慧吹嘴配件，其中二合一抗毛躁順髮吹嘴利用康達氣流隱藏毛躁。記者黃筱晴／攝影
隨附5款智慧吹嘴配件，其中二合一抗毛躁順髮吹嘴利用康達氣流隱藏毛躁。記者黃筱晴／攝影
Supersonic Nural吹風機透明面板讓你一窺Nural感測器系統的設計奧秘。記者黃筱晴／攝影
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Dyson Supersonic Nural吹風機珊瑚莓限定版即日起全台上市，售價14,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic Nural吹風機珊瑚莓限定版即日起全台上市，售價14,600元。記者黃筱晴／攝影

吹風機 珊瑚 草莓

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