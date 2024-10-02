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巴黎春夏25時裝周／Valentino新總監首秀 潤娥秀包頭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供

范倫鐵諾（Valentino）於巴黎時裝周期間，發表由新任創意總監Alessandro Michele打造的2025春夏系列「Pavillon des Folies」。除了品牌大使林允兒（潤娥）、以及楊紫、關曉彤等代言人共襄盛舉，他的明星好友如Harry Styles、Florence Welch、鄭秀文、當紅泰國女星Freen（Sarocha Chankimha）等人也都熱情捧場。

Alessandro Michele表示，此系列主旨在於探索美以及探索生命之奧義，因為美能撫平脆弱、彌補現實的失序。他強烈的個人風格也呈現在整體服裝的設計讓，如大量歐洲骨董素材、堆疊層次的蛋糕裙、繁複花俏的圖案混搭等，實現「more is more」的概念，迥異於品牌過往的風格，為品牌揭開新的篇章。

橘色刺繡外套與藍色亮面綢緞蛋糕裙。圖／Valentino提供
橘色刺繡外套與藍色亮面綢緞蛋糕裙。圖／Valentino提供
鄭秀文出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
鄭秀文出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
娃娃短洋裝外搭皮草大衣。圖／Valentino提供
娃娃短洋裝外搭皮草大衣。圖／Valentino提供
帶有少女感的復古風格洋裝。圖／Valentino提供
帶有少女感的復古風格洋裝。圖／Valentino提供
創意總監Alessandro Michele。圖／Valentino提供
創意總監Alessandro Michele。圖／Valentino提供
印花薄紗長洋裝。圖／Valentino提供
印花薄紗長洋裝。圖／Valentino提供
泰國女星Freen出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
泰國女星Freen出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
品牌代言人關曉彤出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
品牌代言人關曉彤出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
品牌代言人楊紫出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
品牌代言人楊紫出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
鄭秀文出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
鄭秀文出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／Valentino提供
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀與創意總監合影。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀與創意總監合影。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
緹花套裝搭配多層項鍊與寬沿帽。圖／Valentino提供
緹花套裝搭配多層項鍊與寬沿帽。圖／Valentino提供
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
粉藍色蛋糕裙洋裝。圖／Valentino提供
粉藍色蛋糕裙洋裝。圖／Valentino提供

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