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巴黎春夏25時裝周／Valentino新總監首秀 潤娥秀包頭
范倫鐵諾（Valentino）於巴黎時裝周期間，發表由新任創意總監Alessandro Michele打造的2025春夏系列「Pavillon des Folies」。除了品牌大使林允兒（潤娥）、以及楊紫、關曉彤等代言人共襄盛舉，他的明星好友如Harry Styles、Florence Welch、鄭秀文、當紅泰國女星Freen（Sarocha Chankimha）等人也都熱情捧場。
Alessandro Michele表示，此系列主旨在於探索美以及探索生命之奧義，因為美能撫平脆弱、彌補現實的失序。他強烈的個人風格也呈現在整體服裝的設計讓，如大量歐洲骨董素材、堆疊層次的蛋糕裙、繁複花俏的圖案混搭等，實現「more is more」的概念，迥異於品牌過往的風格，為品牌揭開新的篇章。
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