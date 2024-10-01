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多元AI應用＋S Pen神助攻！三星Galaxy Tab S10系列旗艦平板登台

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星宣布首款預載Galaxy AI的旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列在台上市。圖／三星提供
三星宣布首款預載Galaxy AI的旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列在台上市。圖／三星提供

AI科技持續發展，三星電子於年初揭曉Galaxy AI，掀起行動AI序幕，並不斷壯大生態圈，看好AI對於平板的發展潛力，三星宣布首款預載Galaxy AI的旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列正式在台上市，集結豐富的Galaxy AI應用、卓越的螢幕表現與強悍硬體升級，帶給使用者嶄新體驗。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Samsung Galaxy Tab S系列以頂尖規格、實用S Pen與支援便利生態圈，廣受市場好評，觀察台灣平板市場狀況，2024年截至8月，儘管整體買氣較去年同期下滑，三星卻以優異的產品競爭力，銷售額逆勢成長近兩成。此次全新Samsung Galaxy Tab S10系列旗艦平板，結合Galaxy AI創新與硬體升級，盼為市場注入成長動能，持續創造銷售佳績。陳啓蒙也透露，Galaxy AI繁體中文版目標於今年耶誕節前夕上線。

三星商城也持續推出差異化商品，陳啓蒙指出，如Samsung Galaxy S24系列、Z Fold6｜Flip6限定色約都占該系列在三星商城銷售的6成；此次Samsung Galaxy Tab S10系列也將在三星商城、三星智慧館獨家推出Samsung Galaxy S10 Ultra鍵盤套裝組。

Galaxy AI的豐富應用，結合旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的大螢幕特性與S Pen，不論工作或學習，都將協助使用者全面釋放生產力與創造力，像是「筆記智慧助理」可透過Samsung Notes將錄音轉為逐字稿及摘要，方便整理重點；PDF讀取翻譯可一鍵匯入PDF，閱讀論文、國外簡報超實用。預計後續將透過軟體更新提供的全新數學計算助理功能，更可於Samsung Notes隨寫數學公式即時解答。

Galaxy AI的搜尋圈也再進化，一圈即可查詢各式圖片影像及文字、計算數學題，也可運用該功能搜尋圖片上的QR Code、假日跑咖新景點、甚至翻譯外國偶像的社群貼文；網頁摘要智慧助理可自動歸納網頁重點、一鍵生成摘要並翻譯內容，蒐集資料更有效率。能讓繪畫小白變身藝術大師的「塗鴉轉圖像」功能，搭配S Pen的4096階擬真筆觸，只要畫出幾筆簡單草圖，AI即可智慧生成精美且風格多元的圖像。

Samsung Galaxy Tab S10系列搭載120Hz更新頻率大螢幕，機身設計更輕薄，螢幕採用Dynamic AMOLED 2X面板，更導入與Samsung Galaxy S24旗艦系列相同的抗反射塗層技術，能有效降低光線反射，面對室外豔陽也能清晰閱讀。而為滿足消費者對頂尖效能需求，Samsung Tab S10 Ultra更加大記憶體最高至16GB＋1TB頂級規格。

Samsung Galaxy Tab S10系列搭配書本式鍵盤皮套立刻化身類筆電，磁吸設計方便組裝，結合機身具備的IP68防塵防水等級，是數位遊牧族的好夥伴；首次加入三星鍵盤的AI Key，一鍵即可呼喚智慧助手進行打字搜尋（Bixby尚無支援繁體中文，支援時間以後續公告為主）；切換至Samsung DeX模式，還能轉換成筆電般桌面進行複雜作業。

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra｜Tab S10+預計10月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式開賣，共推出月石灰、鉑金銀兩色，皆有5G及Wi-Fi版選擇，單機建議售價32,990元起；Samsung Galaxy Tab S10 Ultra鍵盤套裝組則為三星智慧館及三星商城獨家販售，建議售價48,990元起。

為歡慶上市，三星推出多元購機優惠：10月3日前參加早鳥登記活動，於Samsung Members應用程式領取序號，於指定期間購買Samsung Galaxy Tab S10系列商品，依三星智慧館門市及三星商城指定方式，可領取並兌換650元配件購物金，序號數量有限，送完為止；10月4日至10月31日購買Samsung Galaxy Tab S10系列單機可享書本式鍵盤皮套7折加價購優惠；10月4日至12月31日可享全星守護螢幕意外損失保險一年期。三星智慧館與三星商城更提供獨家優惠，包括享一年延長保固、指定信用卡分期優惠、舊換新加碼、指定穿戴產品加購最高現折3,000元等。上述詳細活動內容以官網、活動網頁公告為準。

Samsung Galaxy Tab S10系列的筆記智慧助理，可透過Samsung Notes將錄音轉為逐字稿及摘要，方便整理重點。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列的筆記智慧助理，可透過Samsung Notes將錄音轉為逐字稿及摘要，方便整理重點。圖／三星提供
三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的「塗鴉轉圖像」功能，搭配S Pen簡單畫幾筆草圖，即可透過AI智慧生成精美且風格多元的圖像。圖／三星提供
三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的「塗鴉轉圖像」功能，搭配S Pen簡單畫幾筆草圖，即可透過AI智慧生成精美且風格多元的圖像。圖／三星提供
12.4吋的Samsung Galaxy Tab S10+共推出月石灰、鉑金銀兩色，皆有5G及Wi-Fi版選擇。圖／三星提供
12.4吋的Samsung Galaxy Tab S10+共推出月石灰、鉑金銀兩色，皆有5G及Wi-Fi版選擇。圖／三星提供
14.6吋的Samsung Galaxy Tab S10 Ultra共推出月石灰、鉑金銀兩色，皆有5G及Wi-Fi版選擇。圖／三星提供
14.6吋的Samsung Galaxy Tab S10 Ultra共推出月石灰、鉑金銀兩色，皆有5G及Wi-Fi版選擇。圖／三星提供
三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的PDF讀取翻譯可一鍵匯入PDF，閱讀論文、國外簡報超實用。圖／三星提供
三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的PDF讀取翻譯可一鍵匯入PDF，閱讀論文、國外簡報超實用。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列旗艦平板預計10月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式開賣，共推出月石灰、鉑金銀兩色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列旗艦平板預計10月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式開賣，共推出月石灰、鉑金銀兩色。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列搭配首次加入三星鍵盤的AI Key，一鍵即可呼喚智慧助手。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列搭配首次加入三星鍵盤的AI Key，一鍵即可呼喚智慧助手。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列無縫串聯Galaxy生態圈。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10系列無縫串聯Galaxy生態圈。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra｜Tab S10+預計10月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式開賣。圖／三星提供
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra｜Tab S10+預計10月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式開賣。圖／三星提供
三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的搜尋圈再進化，一圈即可查詢、翻譯各式圖片影像及文字。圖／三星提供
三星旗艦平板Samsung Galaxy Tab S10系列的搜尋圈再進化，一圈即可查詢、翻譯各式圖片影像及文字。圖／三星提供

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