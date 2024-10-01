快訊

朝野和解？李彥秀：賴清德、卓榮泰若續扮黑白臉 火鍋再豐盛也枉然

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

沈慶京收押32天3度抽搐送醫 這次嚴重了…急辦理住院

聽新聞
0:00 / 0:00

誠品南西改裝話題香氛登場 阿蒂仙之香、歐瓏首店來了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品生活南西改裝，分別引進L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香首家旗艦店、Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐。圖／誠品提供
誠品生活南西改裝，分別引進L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香首家旗艦店、Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐。圖／誠品提供

誠品生活南西」迎接開幕以來最大規模換新裝，蒐羅近70家質感風格品牌，改裝幅度達4成，以新鮮話題迎接10月9日啟動周年慶。

高級小眾香氛當道，誠品生活南西這波改裝在香氛經營投入頗多。首度迎來的法國頂級小眾香水L’Artisan Parfumeur阿蒂仙之香首家旗艦店，齊聚品牌最經典的木質花調「冥府之路」、奠定沙龍香水先驅地位的「黑莓繆斯」以及「玫瑰追憶香氛禮盒」。

另有法國香氛品牌Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐，帶來兩大代表作「無極烏龍」和「赤霞橘光」；擁有800年歷史的義大利香氛Santa Maria Novella嶄新亮相的首間體驗概念店，首次打造獨立香氛與護膚體驗專區。此外，澳洲質感護理香氛品牌Aesop也特別擴大體驗空間、旗艦店新裝登場。

10月9日起周年慶連14日推出全館滿5,000元送700元；香氛美妝類滿3,000元送400元優惠。4樓發揚「台式生活美學」的expo SELECT則邀請曾旅居倫敦的插畫家Beryl Wu打造全新藝術展區，帶來百種美學品牌以及插畫展覽雙體驗。

年輕世代對Y2K復古風潮相當感興趣，集結年輕世代客群的誠品生活南西也迎來90年代日本超人氣寵物機「塔麻可吉Tamagotchi」快閃，10月3日至10月15日備齊經典寵物機，還有三麗鷗Hello Kitty聯名款現身，趁此懷舊一波電子雞時代。

誠品生活南西引進法國頂級小眾香水L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香首家旗艦店。圖／誠品提供
誠品生活南西引進法國頂級小眾香水L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香首家旗艦店。圖／誠品提供
Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐誠品生活南西。圖／誠品提供
Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐誠品生活南西。圖／誠品提供
擁800年歷史的歐洲最古老香氛藥坊Santa Maria Novella進駐誠品生活南西。圖／誠品提供
擁800年歷史的歐洲最古老香氛藥坊Santa Maria Novella進駐誠品生活南西。圖／誠品提供
誠品生活expo SELECT邀旅居倫敦的插畫家Beryl Wu打造全新藝術展區。圖／誠品提供
誠品生活expo SELECT邀旅居倫敦的插畫家Beryl Wu打造全新藝術展區。圖／誠品提供
塔麻可吉Tamagotchi 10月3日至10月15日限時快閃誠品生活南西。圖／誠品提供
塔麻可吉Tamagotchi 10月3日至10月15日限時快閃誠品生活南西。圖／誠品提供

品牌 寵物 誠品

延伸閱讀

周年慶話題聯名 新光三越X超級瑪利歐獨家贈品兌換攻略

新光三越攜超級瑪利歐打造30款獨家限量贈品 兌換攻略一次看

國台辦拋景區免費招手 分析：試圖瞄準年輕世代

桃園站前新光三越周年慶10月3日開跑 超級瑪利歐贈禮亮相

相關新聞

誠品南西改裝話題香氛登場 阿蒂仙之香、歐瓏首店來了

「誠品生活南西」迎接開幕以來最大規模換新裝，蒐羅近70家質感風格品牌，改裝幅度達4成，以新鮮話題迎接10月9日啟動周年慶...

萬聖節也這麼可愛！MIKIMOTO施魔法 珠寶變身黑貓蝙蝠

萬聖節是許多人最期待可以變裝討糖的節日。今年萬聖節，MIKIMOTO巧妙地施展奇妙神秘魔法，將散發迷幻光澤的珍珠變成各種...

周年慶話題聯名 新光三越X超級瑪利歐獨家贈品兌換攻略

「超級瑪利歐」可說是跨世代族群的電玩經典記憶，今年新光三越周年慶攜手任天堂旗下人氣IP「超級瑪利歐」，推出30款獨家限量...

中華郵政推「靈蛇黃金鑄錠」6商品 10月8日限量販售

中華郵政公司繼去年發售發售祥龍系列集郵商品後，今年再推出靈蛇黃金鑄錠、銀鑄錠及高浮雕銅章等6款系列集郵商品，委請中央造幣...

「香港美酒佳餚巡禮」回歸！台灣旅客免費拿禮包

年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於2024年10月23至27日強勢回歸中環海濱。今年活動加碼延長至5天，場內300多個攤位...

南韓人氣女團都愛穿 KEEN三大經典鞋款魅力在哪？

結合了戶外機能和時尚元素的山系穿搭，看似隨意又不失風格，可以說是時下最受歡迎的穿搭風格之一，美國戶外品牌「KEEN」更是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。