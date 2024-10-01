誠品南西改裝話題香氛登場 阿蒂仙之香、歐瓏首店來了

「誠品生活南西」迎接開幕以來最大規模換新裝，蒐羅近70家質感風格品牌，改裝幅度達4成，以新鮮話題迎接10月9日啟動周年慶。

高級小眾香氛當道，誠品生活南西這波改裝在香氛經營投入頗多。首度迎來的法國頂級小眾香水L’Artisan Parfumeur阿蒂仙之香首家旗艦店，齊聚品牌最經典的木質花調「冥府之路」、奠定沙龍香水先驅地位的「黑莓繆斯」以及「玫瑰追憶香氛禮盒」。

另有法國香氛品牌Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐，帶來兩大代表作「無極烏龍」和「赤霞橘光」；擁有800年歷史的義大利香氛Santa Maria Novella嶄新亮相的首間體驗概念店，首次打造獨立香氛與護膚體驗專區。此外，澳洲質感護理香氛品牌Aesop也特別擴大體驗空間、旗艦店新裝登場。

10月9日起周年慶連14日推出全館滿5,000元送700元；香氛美妝類滿3,000元送400元優惠。4樓發揚「台式生活美學」的expo SELECT則邀請曾旅居倫敦的插畫家Beryl Wu打造全新藝術展區，帶來百種美學品牌以及插畫展覽雙體驗。

年輕世代對Y2K復古風潮相當感興趣，集結年輕世代客群的誠品生活南西也迎來90年代日本超人氣寵物機「塔麻可吉Tamagotchi」快閃，10月3日至10月15日備齊經典寵物機，還有三麗鷗Hello Kitty聯名款現身，趁此懷舊一波電子雞時代。