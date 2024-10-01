萬聖節也這麼可愛！MIKIMOTO施魔法 珠寶變身黑貓蝙蝠

萬聖節是許多人最期待可以變裝討糖的節日。今年萬聖節，MIKIMOTO巧妙地施展奇妙神秘魔法，將散發迷幻光澤的珍珠變成各種俏皮可愛的萬聖節系列珠寶。不論是黑貓、蝙蝠、蜘蛛網、還是乘著掃帚的女巫，系列珠寶以黑銠加工打造黝黑的金屬感，加上鑽石和珍珠的閃耀光澤，渲染出趣味而魅惑的氛圍。系列珠寶將於10月中旬於台灣MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店及線上官網獨家限定銷售。

蝙蝠是萬聖節最具代表性的圖案。其中一款胸針採用黑銠加工的18K黃金與尖晶石勾勒出蝙蝠展翅的形象，飛向如圓月般閃耀的金南洋珍珠，彩色寶石幻化成點點繁星，生動而引人注目。一款胸針和單邊耳環則是以日本Akoya珍珠鑲嵌成蝙蝠圓潤身體，配彷彿蜘蛛網勾勒而成的鏤空翅膀，詮釋小巧迷人的神秘風格。騎著掃帚飛馳的女巫則是把圓潤的日本Akoya珍珠當作頭，身材比例巧皮又可愛，搭乘鑲鑽的掃帚，彷彿掃過黑夜的一抹光亮魔法。

充滿神秘魔幻色彩的黑貓，則是以黑南洋珍珠化為討喜的鍊墜，精巧的耳朵和鼻子以黑銠加工的18K白金與黑南洋珍珠光澤完美融合，最後襯上鑲嵌鑽石的18K粉紅金蝴蝶結，成為送給俏皮可愛摯友的絕佳選擇。另一款18K白金蜘蛛網胸針帶領，細緻的蜘蛛網線條懸掛著鑲有鑽石的迷你蜘蛛，隨著配戴動作輕輕擺動，栩栩如生。代表MIKIMOTO的M字母暗黑風格墜鏈同樣獨具特色，鑲嵌鑽石的邊框華麗卻不高調，形象百搭。