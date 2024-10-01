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萬聖節也這麼可愛！MIKIMOTO施魔法 珠寶變身黑貓蝙蝠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠墜鍊，表面鍍黑銠18K白金與18K粉紅金，黑南洋珍珠、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，14萬1,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠墜鍊，表面鍍黑銠18K白金與18K粉紅金，黑南洋珍珠、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，14萬1,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供

萬聖節是許多人最期待可以變裝討糖的節日。今年萬聖節，MIKIMOTO巧妙地施展奇妙神秘魔法，將散發迷幻光澤的珍珠變成各種俏皮可愛的萬聖節系列珠寶。不論是黑貓、蝙蝠、蜘蛛網、還是乘著掃帚的女巫，系列珠寶以黑銠加工打造黝黑的金屬感，加上鑽石和珍珠的閃耀光澤，渲染出趣味而魅惑的氛圍。系列珠寶將於10月中旬於台灣MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店及線上官網獨家限定銷售。

蝙蝠是萬聖節最具代表性的圖案。其中一款胸針採用黑銠加工的18K黃金與尖晶石勾勒出蝙蝠展翅的形象，飛向如圓月般閃耀的金南洋珍珠，彩色寶石幻化成點點繁星，生動而引人注目。一款胸針和單邊耳環則是以日本Akoya珍珠鑲嵌成蝙蝠圓潤身體，配彷彿蜘蛛網勾勒而成的鏤空翅膀，詮釋小巧迷人的神秘風格。騎著掃帚飛馳的女巫則是把圓潤的日本Akoya珍珠當作頭，身材比例巧皮又可愛，搭乘鑲鑽的掃帚，彷彿掃過黑夜的一抹光亮魔法。

充滿神秘魔幻色彩的黑貓，則是以黑南洋珍珠化為討喜的鍊墜，精巧的耳朵和鼻子以黑銠加工的18K白金與黑南洋珍珠光澤完美融合，最後襯上鑲嵌鑽石的18K粉紅金蝴蝶結，成為送給俏皮可愛摯友的絕佳選擇。另一款18K白金蜘蛛網胸針帶領，細緻的蜘蛛網線條懸掛著鑲有鑽石的迷你蜘蛛，隨著配戴動作輕輕擺動，栩栩如生。代表MIKIMOTO的M字母暗黑風格墜鏈同樣獨具特色，鑲嵌鑽石的邊框華麗卻不高調，形象百搭。

MIKIMOTO萬聖節系列鑽石胸針，表面鍍黑銠18K白金、鑽石，55,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列鑽石胸針，表面鍍黑銠18K白金、鑽石，55,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠胸針，表面鍍黑銠18K白金、南洋黑珍珠，33,000元，官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠胸針，表面鍍黑銠18K白金、南洋黑珍珠，33,000元，官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列金南洋珍珠胸針，18K黃金表面鍍黑銠、金色南洋珍珠、尖晶石、藍寶石、石榴石，77,000元，台北101頂級珠寶旗艦店與線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列金南洋珍珠胸針，18K黃金表面鍍黑銠、金色南洋珍珠、尖晶石、藍寶石、石榴石，77,000元，台北101頂級珠寶旗艦店與線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列珍珠胸針，表面鍍黑銠銀製、Akoya珍珠，21,000元，官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列珍珠胸針，表面鍍黑銠銀製、Akoya珍珠，21,000元，官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠墜鍊，表面鍍黑銠18K白金與18K粉紅金，黑南洋珍珠、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，14萬1,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠墜鍊，表面鍍黑銠18K白金與18K粉紅金，黑南洋珍珠、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，14萬1,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 萬聖節系列鑽石墜鍊，表面鍍黑銠18K白金、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，11萬6,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 萬聖節系列鑽石墜鍊，表面鍍黑銠18K白金、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，11萬6,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 萬聖節系列鑽石墜鍊，表面鍍黑銠18K白金、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，11萬6,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 萬聖節系列鑽石墜鍊，表面鍍黑銠18K白金、鑽石，鍊條無法拆卸但可調長度，11萬6,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列金南洋珍珠胸針，18K黃金表面鍍黑銠、金色南洋珍珠、尖晶石、藍寶石、石榴石，77,000元，台北101頂級珠寶旗艦店與線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列金南洋珍珠胸針，18K黃金表面鍍黑銠、金色南洋珍珠、尖晶石、藍寶石、石榴石，77,000元，台北101頂級珠寶旗艦店與線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列珍珠單耳針式耳環，表面鍍黑銠18K白金、日本Akoya珍珠，21,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO萬聖節系列珍珠單耳針式耳環，表面鍍黑銠18K白金、日本Akoya珍珠，21,000元，台北101頂級珠寶旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供

珍珠 萬聖節 蜘蛛 鑽石

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