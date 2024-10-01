周年慶話題聯名 新光三越X超級瑪利歐獨家贈品兌換攻略

「超級瑪利歐」可說是跨世代族群的電玩經典記憶，今年新光三越周年慶攜手任天堂旗下人氣IP「超級瑪利歐」，推出30款獨家限量贈品，成為今年百貨周年慶卡友禮最大亮點。新光三越周年慶起首波六店（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店）10月3日即將開跑，一起來看看「超級瑪利歐」獨家贈品有哪些？又要怎麼獲得？

1.會員限定 勇闖冒險世界卡友禮

周年慶期間，使用skm pay綁定指定銀行單筆刷卡達指定門檻，就可以將超級瑪利歐道具為主題的卡友禮帶回家，包括：「無敵星 帆布袋」、「力量提升道具 毛毯」等，還可以獲得4大角色周年慶聯名購物袋。同時別忘了，搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點、周年慶首七日skm pay限定—名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送10,000點，消費獲得滿滿點數，回饋更加倍。

2. skm points點數達人這樣換

10月3日起扣1,000點skm points起即可兌換超級瑪利歐聯名好禮，包括：「無敵星 行李束帶」、「超級瑪利歐 透明護照套」、「超級瑪利歐 輕便

小巧傘」等。而且這次還有全台獨家的2款周年慶限定版造型悠遊卡，10月搶先兌換「超級瑪利歐勇闖冒險世界 悠遊卡」和12月才開放兌換的「超級瑪利歐無敵星 造型悠遊卡」。

10月3日至10月27日期間，扣指定門檻skm points就可以兌換日本環球影城門票與超級任天堂世界區域入場券。周年慶開檔期首四日期間，打開新光三越APP扣100點skm points還可以兌換「？磚塊夾片 超級瑪利歐掛飾掛繩組」。

3.新會員專屬兌換

只要在周年慶首八日期間首次申辦會員，且單筆消費滿1,500元，就可以獲得「力量提升道具 吸管環保杯」。首次下載並綁定新光三越APP等解鎖指定任務，還有機會將價值萬元的「Nintendo Switch+最新遊戲片」帶回家。

4.超級瑪利歐闖關實體化

新光三越將超級瑪利歐的闖關挑戰實體化，周年慶期間，新光三越各店隱藏許多超級瑪利歐系列角色，會員只要扣300點skm points即可兌換超級瑪利歐紙帽，同時加入新光三越LINE好友就可以開始闖關，在店內找到指定角色並掃描QRcode，即可獲得1點，集滿6個角色並且出

示貴賓卡與不限金額發票，就可以獲得只送不賣的「超級瑪利歐 行李吊牌」。此外，還有超過30場的超級瑪利歐見面會、拍照熱點也將陸續登場。

5.勇闖冒險世界卡友禮

skm pay X 聯名卡精選卡友禮：活動期間，持skm pay並綁定台新銀行或新光銀行發行之新光三越聯名卡，刷卡單筆消費達指定金額即可兌換「精選卡友禮」（限量）。

skm pay X 11大指定銀行精選卡友禮：活動期間，持skm pay並綁定11大指定銀行當日單筆刷卡消費達指定金額，即可兌換「精選卡友禮」（限量）。