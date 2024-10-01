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周年慶話題聯名 新光三越X超級瑪利歐獨家贈品兌換攻略

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
超級瑪利歐勇闖冒險世界集點贈。圖／新光三越提供
超級瑪利歐勇闖冒險世界集點贈。圖／新光三越提供

「超級瑪利歐」可說是跨世代族群的電玩經典記憶，今年新光三越周年慶攜手任天堂旗下人氣IP「超級瑪利歐」，推出30款獨家限量贈品，成為今年百貨周年慶卡友禮最大亮點。新光三越周年慶起首波六店（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店）10月3日即將開跑，一起來看看「超級瑪利歐」獨家贈品有哪些？又要怎麼獲得？

1.會員限定 勇闖冒險世界卡友禮

周年慶期間，使用skm pay綁定指定銀行單筆刷卡達指定門檻，就可以將超級瑪利歐道具為主題的卡友禮帶回家，包括：「無敵星 帆布袋」、「力量提升道具 毛毯」等，還可以獲得4大角色周年慶聯名購物袋。同時別忘了，搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點、周年慶首七日skm pay限定—名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送10,000點，消費獲得滿滿點數，回饋更加倍。

2. skm points點數達人這樣換

10月3日起扣1,000點skm points起即可兌換超級瑪利歐聯名好禮，包括：「無敵星 行李束帶」、「超級瑪利歐 透明護照套」、「超級瑪利歐 輕便

小巧傘」等。而且這次還有全台獨家的2款周年慶限定版造型悠遊卡，10月搶先兌換「超級瑪利歐勇闖冒險世界 悠遊卡」和12月才開放兌換的「超級瑪利歐無敵星 造型悠遊卡」。

10月3日至10月27日期間，扣指定門檻skm points就可以兌換日本環球影城門票與超級任天堂世界區域入場券。周年慶開檔期首四日期間，打開新光三越APP扣100點skm points還可以兌換「？磚塊夾片 超級瑪利歐掛飾掛繩組」。

3.新會員專屬兌換

只要在周年慶首八日期間首次申辦會員，且單筆消費滿1,500元，就可以獲得「力量提升道具 吸管環保杯」。首次下載並綁定新光三越APP等解鎖指定任務，還有機會將價值萬元的「Nintendo Switch+最新遊戲片」帶回家。

4.超級瑪利歐闖關實體化

新光三越將超級瑪利歐的闖關挑戰實體化，周年慶期間，新光三越各店隱藏許多超級瑪利歐系列角色，會員只要扣300點skm points即可兌換超級瑪利歐紙帽，同時加入新光三越LINE好友就可以開始闖關，在店內找到指定角色並掃描QRcode，即可獲得1點，集滿6個角色並且出

示貴賓卡與不限金額發票，就可以獲得只送不賣的「超級瑪利歐 行李吊牌」。此外，還有超過30場的超級瑪利歐見面會、拍照熱點也將陸續登場。

5.勇闖冒險世界卡友禮

skm pay X 聯名卡精選卡友禮：活動期間，持skm pay並綁定台新銀行或新光銀行發行之新光三越聯名卡，刷卡單筆消費達指定金額即可兌換「精選卡友禮」（限量）。

skm pay X 11大指定銀行精選卡友禮：活動期間，持skm pay並綁定11大指定銀行當日單筆刷卡消費達指定金額，即可兌換「精選卡友禮」（限量）。

新光三越周年慶攜手經典電玩IP超級瑪利歐打造30款獨家限量贈品。圖／新光三越提供
新光三越周年慶攜手經典電玩IP超級瑪利歐打造30款獨家限量贈品。圖／新光三越提供
超級瑪利歐4大角色周年慶限量聯名購物袋，只要消費就可以免費獲得。圖／新光三越提供
超級瑪利歐4大角色周年慶限量聯名購物袋，只要消費就可以免費獲得。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮。圖／新光三越提供
超級瑪利歐勇闖冒險世界悠遊卡。圖／新光三越提供
超級瑪利歐勇闖冒險世界悠遊卡。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮「超級蘑菇 針織包」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮「超級蘑菇 針織包」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮「問號磚塊 造型證件套」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮「問號磚塊 造型證件套」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮「瑪利歐與路易吉 衣物收納袋2件組」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界卡友禮「瑪利歐與路易吉 衣物收納袋2件組」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界集點贈「無敵星 行李束帶」。圖／新光三越提供
勇闖冒險世界集點贈「無敵星 行李束帶」。圖／新光三越提供

任天堂 周年慶 悠遊卡

延伸閱讀

新光三越攜超級瑪利歐打造30款獨家限量贈品 兌換攻略一次看

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桃園站前新光三越周年慶10月3日開跑 超級瑪利歐贈禮亮相

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