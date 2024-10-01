中華郵政推「靈蛇黃金鑄錠」6商品 10月8日限量販售

中華郵政公司繼去年發售發售祥龍系列集郵商品後，今年再推出靈蛇黃金鑄錠、銀鑄錠及高浮雕銅章等6款系列集郵商品，委請中央造幣廠承鑄，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡，10月8日起限量販售。

中華郵政表示，「靈蛇黃金鑄錠」是以新年郵票（113年版）的13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6（毫米），限量發行1500套，每套售價新台幣3萬1000元。

「靈蛇銀鑄錠」為A、B等2款，分別以「新年郵票（113年版）」的6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34（毫米），2款各限量發行1000套，每套售價新台幣2500元。

「靈蛇銀鑄錠珍藏版」以靈蛇銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行1500組，每組售價4700元。

「靈蛇高浮雕銅章」的銅章正面圖案以生肖蛇為設計主軸，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套，每套售價3200元。

「靈蛇獻瑞金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組」，內含靈蛇黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組售價新臺幣3萬8900元。

中華郵政表示，商品數量有限，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館洽購或至「i集郵」訂購。