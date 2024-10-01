「香港美酒佳餚巡禮」回歸！台灣旅客免費拿禮包

年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於2024年10月23至27日強勢回歸中環海濱。今年活動加碼延長至5天，場內300多個攤位呈現環球風味，並加入各式互動美食體驗、現場娛樂表演與濃厚的萬聖節氣氛。此外，台灣旅客可免費獲贈嘉賓特選禮包，包括入場券、8張品味券及紀念酒杯1個。10月28日至11月30日香港也將舉行「品味全城」活動，全港數百家餐廳和酒吧同步推出限定菜式及特選優惠。

來自超過30個國家及地區的葡萄酒和烈酒，將為品酒愛好者帶來夢寐以求的極致體驗。全新的「威士忌及琴酒」主題區，由香港本地酒吧和酒廠品牌呈獻，包括由「建民號」創製的粵式風味雞尾酒、來自「Tell Camellia」的茶藝雞尾酒，以及由香港酒廠N.I.P. 無名氏於本地釀造的琴酒。

2024「香港美酒佳餚巡禮」設置逾100個美食攤位，在「名饌薈」與「酒店美饌」專區，有多間米其林星級料理、必比登推薦及其他大小餐廳，帶領遊客踏上環球美食之旅。推薦如米其林三星食府富臨飯店的巧手名菜，或是由壹玖捌叁、Ăn Chơi及魚事者等得獎名店打造的精品菜式。

今年場內特設需另購入場券的「維港廊」，旅客可一邊飽覽維港美景，一邊品嘗由國際得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒，台北The Public House的主理人吳維書（2024年亞洲50最佳酒吧第44名）也在受邀名單。其他調酒師還有來自韓國Zest（第2名）、中國廣州廟前冰室（第14名）、中國長沙CMYK（第43名）、以及2023世界雞尾酒大賽的優勝者、來自香港的高爾澳（Leo Ko）。他們將於活動期間擔任「維港廊」的客席調酒師，延續亞洲50最佳酒吧的精髓，帶來一系列創意雞尾酒與期間限定特飲。

「品味學堂」則將上演一連串由星級名廚與侍酒師主理的大師班、烹飪和美酒工作坊，提供熱衷互動體驗的賓客參與。活動場內也會上演各式現場表演，以爵士樂、流行曲和R&B等風格各異的樂韻，為巡禮注入更熾熱的氣氛。10月26至27日的週末期間，「香港美酒佳餚巡禮」將會化身成萬聖節美食狂歡派對。來賓可施展渾身解數穿上獨特打扮，以獲取「品味券」，而多項萬聖節主題表演與現場音樂亦會為會場添上歡愉的詭魅氣氛。

此外，10月28日至11月30日，全港超過300家餐廳及酒吧將攜手打造為期一個月的「品味全城」美饌慶典及主題活動。無牛不歡的吃貨們必定不能錯過「牛滋盛宴」，盡享來自40多家扒房、火鍋餐廳與街頭小店的滋味牛肉菜式，以及期間限定的牛肉盛宴；另一主題節目「Chill E.A.T. 品味香港」則雲集超過200家中高檔餐廳，提供連串限定餐飲優惠。

來自酒吧的精選獻禮同樣精彩。「細味蘭桂坊」召集24家位於蘭桂坊的餐廳和酒吧，攜手推出免費歡迎飲品或嚐味菜單折扣等特選優惠。「飲『吧』！香港」網羅全港超過70家特色酒吧，提供免費飲品或折扣優惠。

台灣旅客若想參加香港美酒佳餚巡禮，可與可樂旅遊、東南旅遊、易飛網、易遊網、泰元旅行社及雄獅旅遊購買香港行程，即可獲贈「嘉賓特選禮包」(每人乙份)，內容包括入場券、8張品味券及紀念酒杯1個。品味券可用於現場享用美酒美食，依各攤位每杯酒或每樣美食的價值，需1-5張品味券兌換。

活動相關資訊可查：www.discoverhongkong.com/WineDineFestival/tc。

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