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南韓人氣女團都愛穿 KEEN三大經典鞋款魅力在哪？

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NewJeans團員Danielle，選穿NEWPORT花色圖騰鞋款，更顯浪漫清新。圖／KEEN提供
NewJeans團員Danielle，選穿NEWPORT花色圖騰鞋款，更顯浪漫清新。圖／KEEN提供

結合了戶外機能和時尚元素的山系穿搭，看似隨意又不失風格，可以說是時下最受歡迎的穿搭風格之一，美國戶外品牌「KEEN」更是山系風格中的代表鞋款，其三大經典鞋款UNEEK、NEWPORT和JASPER，就常在韓星私服穿搭中亮相。

UNEEK：編織設計聞名

UNEEK鞋款創新的雙繩編織結構，可根據腳型自動調整，除了出色的貼合度，也帶來全天候的舒適體驗。不僅在外觀上獨樹一格，也以舒適度和透氣性上獲得了許多人的青睞。包括BLACKPINK的Lisa、男星朴炯植、NCT的Taeyoung在私服穿搭或是舞台表演中，都穿過UNEEK亮相，也凸顯UNEEK在各種場合的適應性。

NEWPORT：涼鞋之王

NEWPORT又有「涼鞋之王」稱號，是KEEN的經典之作，以其全球首創的護趾設計和多元的機能聞名。隨著山系穿搭風潮興起，不僅是戶外咖喜愛的單品，其多樣化的款式和配色，同樣風格百搭。像是NewJeans的Danielle就選穿衣款帶有花色圖騰的NEWPORT，凸顯少女的清新浪漫。NewJeans的Minji參加綜藝節目活動時，選穿大地色系的NEWPORT涼鞋，搭配寬鬆的休閒長褲與Oversize大學棉T，展現休閒帥氣。

JASPER：山系潮流經典

JASPER鞋款由攀岩鞋靈感變奏而生，擁有豐富的配色與圓潤輪廓鞋型，也是日韓山系風潮的熱門鞋款之一。JASPER低調的外形搭配亮眼的縫線細節，包括2NE1的Sandara Park、IVE的安俞真、Stray Kids的I.N在私服或舞台風格都穿過JASPER。

UNEEK系列鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
UNEEK系列鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
IVE的安俞真穿著JASPER系列鞋款。圖／KEEN提供
IVE的安俞真穿著JASPER系列鞋款。圖／KEEN提供
BLACKPINK的Lisa（圖中）在私服穿搭穿上KEEN經典鞋款UNEEK。圖／KEEN提供
BLACKPINK的Lisa（圖中）在私服穿搭穿上KEEN經典鞋款UNEEK。圖／KEEN提供
NEWPORT系列鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
NEWPORT系列鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
JASPER系列鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
JASPER系列鞋款，3,800元。圖／KEEN提供

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