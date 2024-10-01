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「CASETiFY風格實驗室」限時快閃信義區 拍照打卡換扭蛋 消費滿額還可現場DIY專屬吊飾

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
打造獨立專屬空間，讓消費者能夠留下時尚的自拍照。圖／CASETiFY提供
打造獨立專屬空間，讓消費者能夠留下時尚的自拍照。圖／CASETiFY提供

迎接2024台北時裝週開展，CASETiFY宣布攜手台灣時尚設計師周裕穎推出以時下流行的「MBTI」人格結合動物與迷因元素，打造一系列16+1款極富話題性與創意的「MBTISM」聯名手機殼，並從即日起至10月20日在台北信義香堤大道廣場南段處打造獨特「CASETiFY風格實驗室」快閃體驗空間，除了拍照打卡兌換限量風格扭蛋，還能透過「風格探測儀」尋找合適風格的手機殼設計，於台北信義新光A11門市消費滿3,500元，還可獲得限量「DIY風格吊飾體驗」兌換券，於快閃空間現場自己動手打造最有特色的隨身配件。

CASETiFY風格實驗室以金屬感銀色結合品牌獨有的相機環標誌與大片落地玻璃窗為外觀設計，呼應品牌的防摔科技、時尚潮流感與產品機能性等要素，而其屋頂採用半透強化玻璃，以CASETiFY最新iPhone 16系列Ultra終極防摔手機殼的「Ultra彈力保護角」為靈感所設計，側面外牆還安置了一面CASETiFY相機環造型巨型鏡，讓民眾可以盡情自拍合影。

走進空間中則展示了最新推出iPhone 16系列熱門手機殼、新款手機背帶，透過互動螢幕可根據自己的MBTI性格、穿搭喜好、生活風格等進行互動測驗挑選出最適合自己的印花設計，測驗結果印出來就可以直接前往鄰近的CASETiFY STUDiO台北新光信義A11門市與其他4間門市、CASETiFY官網挑選與購買，於CASETiFY STUDiO台北新光信義A11門市消費結帳金額滿3,500元另可獲得1張CASETiFY風格實驗室「DIY吊飾體驗券」，可現場自由選擇1個鑰匙圈搭配3個風格配飾。

於CASETiFY風格實驗室完成指定拍照打卡小任務，並追蹤與標記品牌官方Instagram還可獲得1枚風格扭蛋，扭蛋內含隨機1款CASETiFY品牌小吊飾。另外還設置了獨立自拍空間，靈感取自於韓式拍貼機，還可將照片印出帶回家。

CASETiFY也預告，將於10月5日邀請到深受Z世代喜愛、擁有強烈個人魅力的藝人黃偉晉親自帶逛快閃體驗空間，幸運的粉絲還可以獲得合照機會。

體驗空間內設置了獨立自拍空間，靈感取自於韓式拍貼機，還可將照片印出帶回家。圖／CASETiFY提供
體驗空間內設置了獨立自拍空間，靈感取自於韓式拍貼機，還可將照片印出帶回家。圖／CASETiFY提供
CASETiFY打造互動「風格探測儀」可根據MBTI性格、穿搭喜好、生活風格挑選出最適印花設計。圖／CASETiFY提供
CASETiFY打造互動「風格探測儀」可根據MBTI性格、穿搭喜好、生活風格挑選出最適印花設計。圖／CASETiFY提供
憑DIY吊飾體驗券可現場自由選擇1個鑰匙圈搭配3個風格配飾。記者黃筱晴／攝影
憑DIY吊飾體驗券可現場自由選擇1個鑰匙圈搭配3個風格配飾。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY相機環巨型鏡，揪好友一起自拍打卡。圖／CASETiFY提供
CASETiFY相機環巨型鏡，揪好友一起自拍打卡。圖／CASETiFY提供
消費滿額可獲得「DIY吊飾體驗券」，隨心組合出富含個人特色的吊飾。圖／CASETiFY提供
消費滿額可獲得「DIY吊飾體驗券」，隨心組合出富含個人特色的吊飾。圖／CASETiFY提供
台灣時尚品牌JUST IN XX周裕穎設計師與CASETiFY聯名系列以MBTI人格測驗為設計靈感。記者黃筱晴／攝影
台灣時尚品牌JUST IN XX周裕穎設計師與CASETiFY聯名系列以MBTI人格測驗為設計靈感。記者黃筱晴／攝影
「CASETiFY風格實驗室」快閃體驗空間。圖／CASETiFY提供
「CASETiFY風格實驗室」快閃體驗空間。圖／CASETiFY提供
於CASETiFY風格實驗室完成指定拍照打卡小任務，追蹤與標記品牌官方IG可獲得風格扭蛋。圖／CASETiFY提供
於CASETiFY風格實驗室完成指定拍照打卡小任務，追蹤與標記品牌官方IG可獲得風格扭蛋。圖／CASETiFY提供

品牌 快閃 設計師

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