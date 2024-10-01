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7-ELEVEN「CITY PRIMA精品馥芮白」咖啡風味升級！限時嘗鮮價第2杯7折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首度攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG推出的線上OPENPOINT集點GO活動，即日起至10月15日持續熱烈換購中，數量有限，換完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG推出的線上OPENPOINT集點GO活動，即日起至10月15日持續熱烈換購中，數量有限，換完為止。圖／7-ELEVEN提供

為持續提供精品咖啡愛好者更多優質精品風味，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」自10月2日起邀請咖啡迷體驗咖啡豆風味升級的「精品馥芮白」，使用較短時間萃取標準濃縮咖啡方式，讓咖啡更濃郁、奶香輕盈、花果甜香突出，同時還找來咖啡大師林哲豪推薦，10月15日前可享期間限定嘗鮮價第2杯7折（大杯，冰熱任選），精品咖啡限定門市販售。

7-ELEVEN看好精品咖啡市場潛力，於2020年以「CITY PRIMA」品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法讓杯杯都是極致精品，進一步帶動「CITY PRIMA」精品咖啡銷售杯數年年翻倍成長，已成為消費者喝精品咖啡首選通路。秉持為咖啡極致而生的精神，「CITY PRIMA」於今年6月底首度推出「精品馥芮白」，隨即受到廣大咖啡饕客喜愛，預計全新升級風味將再帶動一波品飲風潮。

另外，7-ELEVEN首度攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG推出的集點活動，持續熱烈換購中。自即日起至10月15日，購買「CITY PRIMA精品馥芮白」享第2杯7折外還能獲得活動點數，集滿4點即可加價199元～1,080元換購一款商品，共有「質感托特包（長方款）」、「質感托特包（濾紙款） 」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等4款，數量有限，換完為止。

不僅如此，「CITY PRIMA精品咖啡」全新升級「花香耶加雪菲」風味，市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」混和比例中，增加日曬咖啡豆占比，放大果香特色、提升風味層次感受。美式咖啡保留細緻香氣、果香感突出、甜感豐富舒適；拿鐵風味更加平衡，甜感上升、苦感降低。

為吸引更多客群升級體驗，自10月2日至12月31日的每週一、二，推出中杯精品美式咖啡／拿鐵鑑賞價70元優惠，每杯再加贈30點OPENPOINT點數。

●附註：詳細優惠活動以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN「CITY PRIMA」精品咖啡全新升級「花香耶加雪菲」風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA」精品咖啡全新升級「花香耶加雪菲」風味。圖／7-ELEVEN提供

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