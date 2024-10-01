蛇年鑄錠等6款集郵商品 10月8日限量開賣

中華郵政今天宣布，因應明年是蛇年，推出靈蛇黃金鑄錠、銀鑄錠及高浮雕銅章等6款系列集郵商品，10月8日限量開賣。

中華郵政發布新聞稿表示，10月8日續推出靈蛇黃金鑄錠、銀鑄錠及高浮雕銅章等6款系列集郵商品，委請中央造幣廠承鑄，以細膩的雕刻呈現，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡，深具紀念與珍藏價值。

中華郵政指出，靈蛇黃金鑄錠以「新年郵票（113年版）」的新台幣13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6X24.6（毫米），限量發行1500套。

靈蛇銀鑄錠則有2款，A、B款分別以「新年郵票（113年版）」的6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26X34（毫米），2款各限量發行1000套。

靈蛇銀鑄錠珍藏版以靈蛇銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行1500組。

靈蛇高浮雕銅章以生肖蛇為設計主軸，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套。

「靈蛇獻瑞金鑄錠．銀鑄錠．銅章典藏組」內含靈蛇黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組。