「niko and…」台北旗艦店7周年慶 日本配件品牌首發登台

日本生活風格品牌niko and … TAIPEI忠孝旗艦店7年來首次內部重新整修,並引進首次登台的日本配飾品牌「tiny nie yee」,以及男裝機能風格系列「NUMERALS」、來自紐約的食器品牌「FISHS EDDY」兩大系列換新擴大。除了攜手台灣插畫家KINGJUN推出聯名系列外,同時還有瑞士百年巧克力麥芽飲品牌「阿華田」與niko and … 共同打造三款限定飲品。

「tiny nie yee」是niko and …旗下首個推出的配件品牌,在日本別名「tiny tiny」,主打為女孩提供造型打理的配件小站,人氣商品包括荷葉邊皺摺設計的手機掛繩,同時還可以當作包包背帶。另外,熱銷單品迷你手提包與日本美少女團體℃-ute成員鈴木愛理聯名款亮面皺褶邊手提托特包都能在niko and … TAIPEI旗艦店買到。

男裝品牌「NUMERALS」系列也將同步換新,NUMERALS是niko and … 以「日常機能服」為理念推出的男性服飾品牌,以親膚的穿著體驗為首要考量,推出多款舒適、透氣且無負擔的機能服飾。

「FISHS EDDY」創立於1986年,是紐約當地食器及餐具品牌,以紐約城市景觀與國際知名景點為設計元素,創作出飽含美式懷舊復古風格的單品。台灣也特別引進貓狗系列馬克杯,滿版塗鴉繽紛設計,無論是貓派還是狗派都可以找到心頭好。除了杯盤碗類商品外,FISHS EDDY還有托盤杯墊、圍裙、托特包、直傘等生活雜貨可選擇。

niko and … TAIPEI忠孝旗艦店慶祝7周年慶推出一系列優惠,今起至10月13日:服飾正價新品全面8折優惠、店鋪限定服飾DM商品特惠價格、 .st會員限定消費滿3,000現抵300元(部分飾品、生活雜貨、KINGJUN聯名商品除外)、.st會員限定全品項商品消費滿888元以上,送「niko and ... 限定白色LOGO編織包」一個、 .st會員限定全品項商品消費滿3,800元以上,送「A-mon法蘭絨保暖毛毯」一件。