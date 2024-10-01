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「niko and…」台北旗艦店7周年慶 日本配件品牌首發登台

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
niko and … TAIPEI忠孝旗艦店7周年改裝新登場，帶來全新配件品牌與聯名新品。圖／niko and …提供
niko and … TAIPEI忠孝旗艦店7周年改裝新登場，帶來全新配件品牌與聯名新品。圖／niko and …提供

日本生活風格品牌niko and … TAIPEI忠孝旗艦店7年來首次內部重新整修，並引進首次登台的日本配飾品牌「tiny nie yee」，以及男裝機能風格系列「NUMERALS」、來自紐約的食器品牌「FISHS EDDY」兩大系列換新擴大。除了攜手台灣插畫家KINGJUN推出聯名系列外，同時還有瑞士百年巧克力麥芽飲品牌「阿華田」與niko and … 共同打造三款限定飲品。

「tiny nie yee」是niko and …旗下首個推出的配件品牌，在日本別名「tiny tiny」，主打為女孩提供造型打理的配件小站，人氣商品包括荷葉邊皺摺設計的手機掛繩，同時還可以當作包包背帶。另外，熱銷單品迷你手提包與日本美少女團體℃-ute成員鈴木愛理聯名款亮面皺褶邊手提托特包都能在niko and … TAIPEI旗艦店買到。

男裝品牌「NUMERALS」系列也將同步換新，NUMERALS是niko and … 以「日常機能服」為理念推出的男性服飾品牌，以親膚的穿著體驗為首要考量，推出多款舒適、透氣且無負擔的機能服飾。

「FISHS EDDY」創立於1986年，是紐約當地食器及餐具品牌，以紐約城市景觀與國際知名景點為設計元素，創作出飽含美式懷舊復古風格的單品。台灣也特別引進貓狗系列馬克杯，滿版塗鴉繽紛設計，無論是貓派還是狗派都可以找到心頭好。除了杯盤碗類商品外，FISHS EDDY還有托盤杯墊、圍裙、托特包、直傘等生活雜貨可選擇。

niko and … TAIPEI忠孝旗艦店慶祝7周年慶推出一系列優惠，今起至10月13日：服飾正價新品全面8折優惠、店鋪限定服飾DM商品特惠價格、 .st會員限定消費滿3,000現抵300元（部分飾品、生活雜貨、KINGJUN聯名商品除外)、.st會員限定全品項商品消費滿888元以上，送「niko and ... 限定白色LOGO編織包」一個、 .st會員限定全品項商品消費滿3,800元以上，送「A-mon法蘭絨保暖毛毯」一件。

日本生活風格品牌niko and … TAIPEI忠孝旗艦店7周年，攜手台灣插畫家KINGJUN推出聯名系列。圖／niko and …提供
日本生活風格品牌niko and … TAIPEI忠孝旗艦店7周年，攜手台灣插畫家KINGJUN推出聯名系列。圖／niko and …提供
niko and … TAIPEI忠孝旗艦店，引進首次登台的日本配飾品牌「tiny nie yee」。記者江佩君／攝影
niko and … TAIPEI忠孝旗艦店，引進首次登台的日本配飾品牌「tiny nie yee」。記者江佩君／攝影
tiny nie yee皺皺緞帶蝴蝶結肩背手機掛繩690元。圖／niko and …提供
tiny nie yee皺皺緞帶蝴蝶結肩背手機掛繩690元。圖／niko and …提供
tiny nie yee亮面皺褶邊手提托特包1,690元。圖／niko and …提供
tiny nie yee亮面皺褶邊手提托特包1,690元。圖／niko and …提供
tiny nie yee可愛澎澎亮面迷你鍊繩手提包490元。圖／niko and …提供
tiny nie yee可愛澎澎亮面迷你鍊繩手提包490元。圖／niko and …提供
來自紐約的食器品牌「FISHS EDDY」換新擴大。記者江佩君／攝影
來自紐約的食器品牌「FISHS EDDY」換新擴大。記者江佩君／攝影
來自紐約的食器、餐具品牌FISHS EDDY。圖／niko and …提供
來自紐約的食器、餐具品牌FISHS EDDY。圖／niko and …提供
來自紐約的食器、餐具品牌FISHS EDDY。圖／niko and …提供
來自紐約的食器、餐具品牌FISHS EDDY。圖／niko and …提供
來自紐約的食器、餐具品牌FISHS EDDY。圖／niko and …提供
來自紐約的食器、餐具品牌FISHS EDDY。圖／niko and …提供
男裝機能風格系列「NUMERALS」換新擴大。圖／niko and …提供
男裝機能風格系列「NUMERALS」換新擴大。圖／niko and …提供
niko and … TAIPEI忠孝旗艦店今起至10月13日，慶祝7周年慶推出一系列優惠。圖／niko and …提供
niko and … TAIPEI忠孝旗艦店今起至10月13日，慶祝7周年慶推出一系列優惠。圖／niko and …提供

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