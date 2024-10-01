最輕、最薄、最科技！實現極致製表的RICHARD MILLE

RICHARD MILLE在2001年的製表界橫空出世，RM 001陀飛輪的誕生開啟了製表的新紀元，重新定義了21世紀「高級鐘表」文化。絕佳的舒適性、抗震性、耐用度、精準和輕量成為品牌終極的目標，創新美學和結構、遵循堅固耐用、易於使用且極度精緻的腕表設計原則打造，每件作品都是純手工修飾和組裝。

RM 001陀飛輪的誕生，薈萃許多不同領域的頂尖專家、供應商和合作夥伴之力，彷彿製表界的F1賽車。RICHARD MILLE也至今承襲品牌創立初衷，以賽車和航空航太工業中的創新技術打造腕表的精神，不僅在2013年創立ProArt表殼工廠，並引領表界率先採用許多實驗性材質如注入碳奈米管的複合材料、Carbon TPT®碳纖維和Quartz TPT®石英纖維等，實現更精準計時的基礎、開創更佳品質與效能的無限可能，無怪能成為為21世紀製表產業的指標品牌。

ProArt創生之後，許多特定機芯零件、以至整個機芯也開始由 RICHARD MILLE 自製，並逐年提高品牌自製比例。在2020年面世的RM72-01 Lifestyle自製機芯飛返計時碼表是第一枚完全由品牌工坊設計、製作和組裝的作品，深厚實力成為品牌製表的一大里程碑，如今，品牌共有9款自製自動上鍊機芯與5款自製陀飛輪機芯，風靡全球高端藏家。

RICHARD MILLE對於更輕薄、更耐用、更抗震腕表的不斷追求，是品牌最強大也最令人著迷的特色。例如在開發出以1.75毫米厚度打破當時超薄機械表世界紀錄的RM UP-01 Ferrari時，品牌就投入了超過6,000小時的研發與測試，超薄的同時，該手上鍊機芯還具有時、分顯示及功能選擇器，並可承受高達5,000g的加速度衝擊。機芯厚度瑾1.18毫米、重2.82克的這枚機芯，動力儲存還能查達45小時，體現最精湛的製表實力。

今年推出的RM27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕表，則是2010年起為這為傳奇王者打造系列錶款的最終傑作。以碳複合材質為表殼RM027 Rafael Nadal陀飛輪，連表帶重量不到20克；陸續採用碳奈米管材質、Quartz TPT®石英纖維、Titacarb®等全新材質打造表殼，將輕量化及抗震功能大幅提升。RM27-05承襲超薄超輕量化的追求，將含表帶重量推進到11.5克，機芯厚度僅2.12毫米，同時能承受14,000g的加速度衝擊，為手動陀飛輪腕表的極致傑作。