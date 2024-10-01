打造孩子的模擬城市 裕隆等企業聯手包場凱道推公益親子活動

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聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆集團、富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond Playmaking 超越遊戲攜手主辦「大FUN凱道-兒童未來市」。圖／裕隆集團提供
裕隆集團、富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond Playmaking 超越遊戲攜手主辦「大FUN凱道-兒童未來市」。圖／裕隆集團提供

為了讓兒童擁有一座自在移動、自由創造的模擬城市，裕隆集團、富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond Playmaking 超越遊戲攜手主辦的「大FUN凱道-兒童未來市」，10月19日包場「凱達格蘭大道」。

裕隆表示，此次以兒童95cm 視角規劃了6大主題區、超過20項體驗互動，有能發揮創意、玩濕玩髒也沒關係的自由遊戲基地，自己動手做獨具特色小車車的汽車工廠，聽精采繪本的悠遊故事區，逛菜市場或自己開店當老闆的市場好好玩；暢所欲言的街頭議會，還有讓身心都得到滿足的胖卡餐車。最後，孩子可以伴隨夜光恣意而坐，享受在凱道上看電影的「FUN」鬆時光。

裕隆表示，「大FUN凱道-兒童未來市」活動中以荷蘭生活街道發想，和孩子一起劃設安全標線，實際體驗兒童為本理想街道。「自由遊戲基地」讓小孩可以盡情在街道上塗鴉彩繪、用紙箱、顏料和泡泡創造自己的繽紛世界，大孩子也能在跑酷區挑戰極限，由專業教練指導，跑、跳、滾鍛鍊體能，玩出自己的街頭姿態。

裕隆表示，「YouLove未來汽車工廠」以裕隆汽車工廠為原型打造，小孩能在汽車生產線上體驗台灣自造車，自己動手創造獨一無二的紙箱車，也可以報名「創意電動車工作坊」化身研發工程師，拆解、組裝電動車零件，並用成品在賽車道上競賽。

公益 凱道 親子

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