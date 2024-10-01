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巴黎春夏25時裝周／SHIATZY CHEN「點䨝」絕美筆觸化衫
巴黎時裝周期間，繼上一季以「墨沫」書畫節奏破題後，夏姿・陳（SHIATZY CHEN）於巴黎知名當代藝術中心—東京宮（Palais de Tokyo）發表最新2025春夏系列「點䨝」（Stroke of Brilliance），賦予「筆」無盡的想像與真實，創作出揮毫如舞的系列服飾。包括楊千嬅、彭千祐、炎亞綸、李玉璽等明星都到場共襄盛舉。
設計總監 Shiatzy Chen以「筆尖開出的不只是花，它，是山也是水，是鳥也是星辰」作為靈感畫面。秀道上線條如舞，書寫出一道視覺長河；卡其與嫩羽黃組成主要的視覺基調，以一脈的中性色解放墨色的沉重感，並綴以東方清透的白裡紅；服飾運用大量異素材、輕量毛料流蘇、漆面的運用，並借鑒20年代直筒、低腰無腰線的服裝輪廓，更顯出輕快而不張揚的氣息。「蜻蜓」與「鳶尾花」成為了本季靈魂角色，呼應著點䨝與筆的著提，運用鏤空蜻蜓雕花、黃玉白貝花黑瑪瑙縫製蜻蜓、大面積鳶尾花刺繡圖騰等精湛工藝，勾勒出春夏輕如點水的筆觸。
以書寫融會了外形並表達了意念的筆，也將現代與傳統、東方與西方、復古與新穎等多元的對比融會於一，中式肚兜、斜襟背心，與20年代的珠鏈背心、短下擺背心洋裝相互呼應，並在脫離歷史脈絡侷限之際，有了更靈活華美的變化。鞋款與配飾以毛筆的柔軟與銳利為靈感，金屬鞋跟刻畫出毛筆捺、勾模樣，象徵東方剛柔並存的精神；流線頸圈、不對稱耳飾與腰鍊，則如俐落下筆的詩句。品牌近年致力研發各款玉鐲提包，最新款「東方筆刷玉鐲提把」，更透過意象表現著話語的長河與文字無形的力量。
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