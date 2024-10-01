巴黎春夏25時裝周／SHIATZY CHEN「點䨝」絕美筆觸化衫

巴黎時裝周期間，繼上一季以「墨沫」書畫節奏破題後，夏姿・陳（SHIATZY CHEN）於巴黎知名當代藝術中心—東京宮（Palais de Tokyo）發表最新2025春夏系列「點䨝」（Stroke of Brilliance），賦予「筆」無盡的想像與真實，創作出揮毫如舞的系列服飾。包括楊千嬅、彭千祐、炎亞綸、李玉璽等明星都到場共襄盛舉。

設計總監 Shiatzy Chen以「筆尖開出的不只是花，它，是山也是水，是鳥也是星辰」作為靈感畫面。秀道上線條如舞，書寫出一道視覺長河；卡其與嫩羽黃組成主要的視覺基調，以一脈的中性色解放墨色的沉重感，並綴以東方清透的白裡紅；服飾運用大量異素材、輕量毛料流蘇、漆面的運用，並借鑒20年代直筒、低腰無腰線的服裝輪廓，更顯出輕快而不張揚的氣息。「蜻蜓」與「鳶尾花」成為了本季靈魂角色，呼應著點䨝與筆的著提，運用鏤空蜻蜓雕花、黃玉白貝花黑瑪瑙縫製蜻蜓、大面積鳶尾花刺繡圖騰等精湛工藝，勾勒出春夏輕如點水的筆觸。