快訊

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

王品集團攜手 foodpanda 提供380道餐點外送

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

王品（2727）集團與德商foodpanda1日共同宣布展開全新獨家合作，旗下21個餐飲品牌、超過300家餐廳，共推出380道外送餐點，即日起透過foodpanda遍及全台的外送服務，送達消費者家中。

根據資策會調查結果，foodpanda以73.6%的常用度，是台灣民眾最常使用的外送平台，王品集團在全台有25個餐飲品牌、超過300家餐廳，品牌和營收都是台灣餐飲業的龍頭。雙方強強聯手，王品集團即日起將有西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等多達21個品牌、380道外送美食於foodpanda新鮮上架，透過foodpanda的外送服務送達消費者家中。雙方更看好foodpanda透過AI技術提升配送效率，持續優化消費體驗，為王品集團的數位轉型帶來進一步成長動能。

王品集團營運長李威進表示，foodpanda擁有豐富的數據經驗與行銷資源，可協助王品更精準觸及目標客群、持續提升消費體驗，期待王品集團與foodpanda的全新合作。

foodpanda台灣總經理黃逸華強調，這是一項意義重大的合作，藉由餐飲和外送平台雙龍頭的強強聯手，不僅拓展foodpanda的餐飲版圖，為消費者提供更多元豐富選擇，也將助力王品集團將餐廳美味延伸至數百萬的家庭之中，達到雙位數成長。

消費 王品集團 餐飲業

延伸閱讀

王品集團旗下21品牌獨家上架foodpanda 輸入「這4字」領500元美食金

掰了 UberEats！王品集團攜手 foodpanda 開展外送新頁

Uber Eats併貓熊案 審理到期逕自通過

公平會4委員任期將屆 李鎂：業務不會中斷

相關新聞

日本人為何不來觀光？矢板明夫曝真相：並非討厭台灣

台灣人喜歡出國旅遊，日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，他昨天在台灣觀光協會長簡余晏的臉書看到出國觀...

巴黎春夏25時裝周／SHIATZY CHEN「點䨝」絕美筆觸化衫

巴黎時裝周期間，繼上一季以「墨沫」書畫節奏破題後，夏姿・陳（SHIATZY CHEN）於巴黎知名當代藝術中心—東京宮（P...

國慶限定！麗寶天空之夢摩天輪燈光秀明晚登場

國慶日將到，麗寶樂園渡假區天空之夢摩天輪明天起到10月10日，每晚7點到隔天凌晨5點，將秀出象徵國旗的國慶限定燈光秀。

台灣虎航10月底開航高雄2航線 飛富國島促銷單程2999元

台灣虎航先前宣布，將於10月28日開航高雄-岡山航線，今表示，將於同日同步開航高雄-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼...

台南飛越南胡志明不是夢 台南市長黃偉哲宣布12月復航

台南機場4年前受疫情影響，國際航班相繼停飛，去年初越捷台南飛胡志明航線雖一度復航，但10月又喊卡，經市府團隊積極爭取洽談...

王品集團旗下21品牌獨家上架foodpanda 輸入「這4字」領500元美食金

foodpanda深耕台灣邁入第12年，迎接光輝10月，推出一系列優惠，6大品牌雙十不限次折150元，加碼必勝客小披薩買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。