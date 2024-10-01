王品集團攜手 foodpanda 提供380道餐點外送

王品（2727）集團與德商foodpanda1日共同宣布展開全新獨家合作，旗下21個餐飲品牌、超過300家餐廳，共推出380道外送餐點，即日起透過foodpanda遍及全台的外送服務，送達消費者家中。

根據資策會調查結果，foodpanda以73.6%的常用度，是台灣民眾最常使用的外送平台，王品集團在全台有25個餐飲品牌、超過300家餐廳，品牌和營收都是台灣餐飲業的龍頭。雙方強強聯手，王品集團即日起將有西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等多達21個品牌、380道外送美食於foodpanda新鮮上架，透過foodpanda的外送服務送達消費者家中。雙方更看好foodpanda透過AI技術提升配送效率，持續優化消費體驗，為王品集團的數位轉型帶來進一步成長動能。

王品集團營運長李威進表示，foodpanda擁有豐富的數據經驗與行銷資源，可協助王品更精準觸及目標客群、持續提升消費體驗，期待王品集團與foodpanda的全新合作。

foodpanda台灣總經理黃逸華強調，這是一項意義重大的合作，藉由餐飲和外送平台雙龍頭的強強聯手，不僅拓展foodpanda的餐飲版圖，為消費者提供更多元豐富選擇，也將助力王品集團將餐廳美味延伸至數百萬的家庭之中，達到雙位數成長。