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王品集團旗下21品牌獨家上架foodpanda 輸入「這4字」領500元美食金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
王品集團攜手foodpanda獨家上線21個品牌，380道美味即日起叫foodpanda送。圖／foodpanda提供
王品集團攜手foodpanda獨家上線21個品牌，380道美味即日起叫foodpanda送。圖／foodpanda提供

foodpanda深耕台灣邁入第12年，迎接光輝10月，推出一系列優惠，6大品牌雙十不限次折150元，加碼必勝客小披薩買1送1、星巴克第2杯半價。另外，foodpanda即日起更與王品集團展開全新獨家合作，集結旗下西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等多達21個餐飲品牌、超過300家餐廳，共推出380道外送美味，即日起至10月31日期間，用戶輸入指定優惠碼「王品五百」即可領取500元專屬美食金，指定品牌單筆消費滿349元可享8.5折優惠，最高折抵150元，每人可使用2次。單筆消費滿1,000元享8折，最高折抵200元，每人可使用1次。

會員最愛的星巴克，美食外送10月每週二下訂星巴克指定專區， 訂單滿額輸入優惠碼「週二星享日」享現折70元；10月9日至10月21日，美食外送下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「特選馥郁那堤」享第2杯5折；10月22日至10月31日，美食外送下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「阿里山蜜柚烏龍青茶」享第2杯5折。

10月每週四，美食外送下訂Mister Donut、三商巧福、肯德基、添好運、了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵、樂雅樂等6大品牌滿400元現折150元；指定餐廳輸入優惠碼「十月週四四折」滿329元折抵135元，國慶當日也能用。

pandapro指定用戶，訂購美食外送輸入優惠碼「十二歲要吃飯」消費滿指定低消享7.9折，最高可折抵150元；pandapro會員每週三還有專屬會員日，路易莎、可不可熟成紅茶、肯德基等熱門品牌消費滿額外送7折優惠。

石二鍋生食外送獨享組。圖／foodpanda提供
石二鍋生食外送獨享組。圖／foodpanda提供
陶板屋和風牛排御弁当。圖／foodpanda提供
陶板屋和風牛排御弁当。圖／foodpanda提供
foodpanda喜迎12歲，國慶10月天天都有神優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda喜迎12歲，國慶10月天天都有神優惠。圖／foodpanda提供
和牛涮爆肉丼飯、和牛黑咖哩丼飯、極上牛丼飯特賞豚丼飯。圖／foodpanda提供
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外送 星巴克 美食

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