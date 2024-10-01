日本人為何不來觀光？矢板明夫曝真相：並非討厭台灣

台灣人喜歡出國旅遊，日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，他昨天在台灣觀光協會長簡余晏的臉書看到出國觀光數據，讓他驚訝，感想是「台灣人太愛出國了！」

簡余晏昨在臉書表示，今年上半年1到7月，台灣的人口總數2340萬6608人中，有984萬1153人次出國旅遊，占約42%。其中，去日本的台灣人次411萬5200人次，也就是說，出國者有約41.8%人次是去日本。而日本人口總數約1億2414萬3000人，今年1到7月共有684萬6780人次出國，占日本總人口的5.5%。顯示日本人有護照者比較低，台灣上半年出國旅遊總人次比日本多了1.43倍。

而日本JNTO統計上半年赴日旅遊的前3國，分別是韓國581萬1900人次、中國459萬5200人次，台灣411萬5200人次。但韓國總人口約5163萬人（赴日旅遊者約占總人口的11.2%），中國扚14.12億人（赴日旅遊約占總人口的0.3%），台灣2340萬人（赴日旅遊占總人數的17.5%）。

矢板明夫表示，也就是說，台灣人出國有約41.8%是去了日本。記得去年台灣人去日本是383萬人次。歷史上去日本人數最多的一年是疫情前的2019年，達到了491萬人次。所以今年，台灣人去日本的人數應該很輕鬆地可以創歷史新高，甚至有可能突破700萬人。絕對可以說是一個驚人的數字。

相比之下，「喜歡出國的日本人實在太少了」。矢板明夫表示，很多台灣的朋友抱怨，為什麼每年有這麼多台灣人去日本，但日本人來台灣的這麼少？據統計，今年1-7月訪問台灣的日本人大約68萬人。大概是台灣人去日本人數的6分之1。其中當然有日圓貶值等因素。但最重要的理由應該是，日本人不是不喜歡來台灣，而是根本不喜歡出國。

網友表示，「日本就很好玩了該有的都有，台灣整體旅遊觀光文化配套措施還有很大空間成長。還有台灣住宿房價實在太貴了很可怕」、「因為日本人自己國內都玩不完了，台灣人則是自己國內都玩不起，只好去日本」、「台灣發展觀光還很多東西要加強」、「台灣的飯店太貴了，出國比較划算」、「台灣人也都心知肚明，我們的觀光產業就還不夠吸引人，自己也未必想在國內玩」、「我今年貢獻了5個人次」、「亞洲只想去日本旅遊」、「去東京比去墾丁好玩還更省」、「台灣人現在喜歡去日本是因為真的太便宜了」。