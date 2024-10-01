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單杯390元！全家推0.01%珍稀款「夏威夷可娜單品咖啡」買就送質感玻璃杯 再抽雙人機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家攜UCC挑戰零售通路咖啡頂點，引進世界最珍稀咖啡之一夏威夷莊園級可娜咖啡豆。圖／全家便利商店提供
全家攜UCC挑戰零售通路咖啡頂點，引進世界最珍稀咖啡之一夏威夷莊園級可娜咖啡豆。圖／全家便利商店提供

看準台灣民眾對咖啡風味的追求與愛好，全家選在10月1日「國際咖啡日」宣布將為咖啡饕客獨家獻上年產量僅全球0.01%、有「咖啡之后」美譽的「夏威夷可娜」單品咖啡，中杯單品美式售價360元，會員優惠價289元；中杯單品拿鐵390元，會員優惠價299元，合計限量6萬杯，買就送質感束紋玻璃杯，10月2日起於全台500店限量開賣，販售店鋪可透過全家APP地圖趣查詢，另有夏威夷可娜單品咖啡豆、濾掛咖啡可選擇。凡於10月2日至10月29日間購買夏威夷可娜咖啡或週邊商品，還可抽夏威夷雙人來回機票。

全家自2017年率通路之先推出單品咖啡系列，此次再攜手日本UCC，為咖啡饕客獻上全新珍稀款單品咖啡。夏威夷擁有富含礦物質又多孔的火山土壤、適度遮蔭的高海拔環境及理想的溫濕度，才能孕育出世界最珍稀咖啡之一的「可娜咖啡」。此次全家夏威夷可娜單品咖啡為單一烘豆、水洗莊園咖啡豆，也是全家與UCC近1年來透過無數次的精密測試調配，成功透過機煮完美呈現可娜咖啡的杏桃、蜂蜜香氣，入口帶有蔗糖甘甜和柑橘洛神微酸，尾韻香甜溫潤。美式咖啡口感香甜滑順、水果香氣濃郁，加入牛奶的拿鐵咖啡則是讓本體更厚實，甜順口感讓人一時忘記在喝咖啡，更像是在喝奶茶一樣。喜歡在家自行沖煮美味比例的民眾，這500間全家店鋪也同步開賣「可娜咖啡豆」原豆，以及「單包濾掛」可選擇。

10月2日至10月29日全家於全台店鋪同步推出咖啡優惠，購買特濃經典咖啡系列、大杯熱卡布奇諾，會員享2杯89元優惠價，還能參加咖啡100搭「集章趣」活動，集滿10章可享「特濃經典咖啡系列」或「卡布奇諾」大杯飲品半價優惠，集滿30章可享Let's Café濾掛咖啡（24入）、植纖環保杯或無塑植纖杯免費兌換。

即日起至10月29日，凡購買任一杯夏威夷可娜單品咖啡，即贈Let's Café質感束文玻璃杯乙個。記者黃筱晴／攝影
即日起至10月29日，凡購買任一杯夏威夷可娜單品咖啡，即贈Let's Café質感束文玻璃杯乙個。記者黃筱晴／攝影
全家迎10月1日國際咖啡日，Let’s Café首推年產量僅全球0.01％的「夏威夷可娜單品咖啡」。圖／全家便利商店提供
全家迎10月1日國際咖啡日，Let’s Café首推年產量僅全球0.01％的「夏威夷可娜單品咖啡」。圖／全家便利商店提供
「可娜咖啡豆」原豆單包會員享優惠價800元；「單包濾掛」會員享優惠價120元，凡於10月2日至10月29日間購買夏威夷可娜咖啡或週邊商品，即可抽夏威夷雙人來回機票。圖／全家便利商店提供
「可娜咖啡豆」原豆單包會員享優惠價800元；「單包濾掛」會員享優惠價120元，凡於10月2日至10月29日間購買夏威夷可娜咖啡或週邊商品，即可抽夏威夷雙人來回機票。圖／全家便利商店提供

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