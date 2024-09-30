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買6送3！Mister Donut「貓貓蟲咖波甜甜圈」聯名開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出5款怪萌聯名週邊。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出5款怪萌聯名週邊。圖／Mister Donut提供

今年適逢Mister Donut 20週年及咖波10週年，Mister Donut特以萬聖節為主題推出「貓貓蟲咖波x波堤獅」特別企劃，上市3款聯名萬聖節造型甜甜圈及5款限量週邊，帶來滿滿的貓貓蟲咖波。為慶祝新品上市，還可享「買6送3」、「買5送2」等限時優惠。

「萬聖咖波甜甜圈」是以蓬鬆甜甜圈裹上蘇打可可沾醬，再以優格可可沾醬呈現肚子，並用可可片繪製出咖波的可愛模樣，嘴角還有一滴鮮血呼應萬聖節主題，內餡則是鮮奶油，每顆75元。「幽靈咖波甜甜圈」則是讓咖波披上白床單，化身為萬聖節幽靈。使用甜甜圈搭配優格可可沾醬，內餡則是香草鮮奶油，每顆75元。「殭屍小雞波堤圈」則以波堤圈沾裹青蘋果可可及檸檬可可沾醬，為小雞換上萬聖節裝扮，每顆55元。此外，迷你甜甜圈「迷你派對」也換上雙面設計的萬聖節主題包裝，同時Mister Donut也推出「蘇打獨眼波堤」、「可可獨眼波堤」、「草莓獨眼波堤圈」，以搞怪的造型迎接萬聖節。

Mister Donut本次還推出5款限量週邊商品，包括「甜甜圈咖波摺疊購物袋」、「咖波x波堤獅搞怪瓷盤」、「殭屍貓蟲冰霸杯」、「咖波x波堤獅萬聖紙摺小車」、「咖波x波堤獅自動充氣氣球」，伴粉絲搞怪裝可愛，加購價49～399元不等。其中「咖波x波堤獅自動充氣氣球」消費滿額並以icash Pay、icash 2.0支付，即可免費獲得。

為慶祝新品上市，10月1日至10月8日期間，購買指定商品即可享「買5送2」或「買6送3」。活動期間凡購買「統一布丁煉乳冰沙」及「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」兩款現作飲品或「京都焙茶」，可免費贈送「蜜糖波堤」1顆。

萬聖咖波甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
萬聖咖波甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
殭屍貓蟲冰霸杯，滿額加購價399元。圖／Mister Donut提供
殭屍貓蟲冰霸杯，滿額加購價399元。圖／Mister Donut提供
咖波x波堤獅搞怪瓷盤，滿額加購價239元。圖／Mister Donut提供
咖波x波堤獅搞怪瓷盤，滿額加購價239元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut聯名貓貓蟲咖波，推出應景甜點與搞怪週邊。圖／Mister Donut提供
Mister Donut聯名貓貓蟲咖波，推出應景甜點與搞怪週邊。圖／Mister Donut提供
殭屍小雞波堤圈，每顆55元。圖／Mister Donut提供
殭屍小雞波堤圈，每顆55元。圖／Mister Donut提供
幽靈咖波甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供
幽靈咖波甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供

可可 小雞 萬聖節

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