星宇航空高空美食再進化 蜷尾家全新冰品搶鮮登機

星宇航空開航以來致力於將各式巧思注入高空美食，讓味蕾遨遊於蔚藍高空，今年更將服務升級，將義大利百年奢華巧克力品牌「Venchi」原封不動搬到飛機上，全新迎賓巧克力禮盒將在全球航點飛往台北航線頭等艙限量供應，台北出發航線則提供曾獲多項國際殊榮的畬室巧克力作為迎賓點心，為搭乘星宇航空頭等艙旅客開啟全新的奢華味蕾饗宴。

星宇航空表示，此次推出的聯名款「Venchi魚子方巧克力」嚴選自品牌經典之作CUBOTTO CHOCOVIAR魚子方巧克力系列，以精選特別產區75％的黑巧克力，搭配招牌內餡「75%可可之心」夾心，再撒上75％的黑巧克力顆粒，帶有層次的口感，完美呈現優雅迷人的氣息；「柑橘巧克力魚子方」選用西西里血橙作為軟心內餡，以天然的甜味伴隨柑橘的苦澀口感，完美的刻畫出冬天甜膩又帶有些微苦澀的迷人氣息。

星宇航空指出，延續台灣夏季水果的美好滋味，迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」新鮮登場，搭乘星宇航空頭等艙及商務艙的旅客，於登機就能喝到新鮮水果冷壓製成的100%果汁；蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」也搶鮮登機，將台灣的在地美味分享給全球的旅客們，為歸途旅人獻上甜蜜新滋味，讓冬季美好延續直達目的地。

新款頭等及商務艙迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」將於11月正式登場，嚴選台灣金鑽鳳梨搭配香氣四溢的芒果，將兩種熱帶水果融為一體同時保留水果的新鮮滋味；一段舒適的航程當然少不了餐後的暖心糖果，果實軟糖選用紅心芭樂及百香果兩種水果軟糖，喜歡沁涼醒腦的旅客也能選用枇杷及蜂蜜檸檬的雪天果，透過精選糖蜜為航程譜出溫暖平靜的終樂章。