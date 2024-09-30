快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

星宇航空高空美食再進化 蜷尾家全新冰品搶鮮登機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」搶鮮登機。圖／星宇航空提供
蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」搶鮮登機。圖／星宇航空提供

星宇航空開航以來致力於將各式巧思注入高空美食，讓味蕾遨遊於蔚藍高空，今年更將服務升級，將義大利百年奢華巧克力品牌「Venchi」原封不動搬到飛機上，全新迎賓巧克力禮盒將在全球航點飛往台北航線頭等艙限量供應，台北出發航線則提供曾獲多項國際殊榮的畬室巧克力作為迎賓點心，為搭乘星宇航空頭等艙旅客開啟全新的奢華味蕾饗宴。

星宇航空表示，此次推出的聯名款「Venchi魚子方巧克力」嚴選自品牌經典之作CUBOTTO CHOCOVIAR魚子方巧克力系列，以精選特別產區75％的黑巧克力，搭配招牌內餡「75%可可之心」夾心，再撒上75％的黑巧克力顆粒，帶有層次的口感，完美呈現優雅迷人的氣息；「柑橘巧克力魚子方」選用西西里血橙作為軟心內餡，以天然的甜味伴隨柑橘的苦澀口感，完美的刻畫出冬天甜膩又帶有些微苦澀的迷人氣息。

星宇航空指出，延續台灣夏季水果的美好滋味，迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」新鮮登場，搭乘星宇航空頭等艙及商務艙的旅客，於登機就能喝到新鮮水果冷壓製成的100%果汁；蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」也搶鮮登機，將台灣的在地美味分享給全球的旅客們，為歸途旅人獻上甜蜜新滋味，讓冬季美好延續直達目的地。

新款頭等及商務艙迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」將於11月正式登場，嚴選台灣金鑽鳳梨搭配香氣四溢的芒果，將兩種熱帶水果融為一體同時保留水果的新鮮滋味；一段舒適的航程當然少不了餐後的暖心糖果，果實軟糖選用紅心芭樂及百香果兩種水果軟糖，喜歡沁涼醒腦的旅客也能選用枇杷及蜂蜜檸檬的雪天果，透過精選糖蜜為航程譜出溫暖平靜的終樂章。

自開航即風靡大街小巷的「蜷尾家」機上冰品，迎接冬季的到來星宇航空也規劃全新冰品口味「百香包種茶冰」，嚴選台灣手摘包種茶，搭配微酸的百香果，將香氣四溢的的茶香結合水果酸甜的口感，交織成豐富的味覺饗宴，全新冰品將在指定航線商務、豪華經濟及經濟艙供應，為每位旅客開啟一段段旅程的優美序曲，現在就與星宇航空一同收藏盛夏的美好時光，用香甜濃郁的美好迎接冬季的到來。

果實軟糖選用紅心芭樂及百香果兩種水果軟糖。圖／星宇航空提供
果實軟糖選用紅心芭樂及百香果兩種水果軟糖。圖／星宇航空提供
頭等艙獨享「Venchi魚子方巧克力」。圖／星宇航空提供
頭等艙獨享「Venchi魚子方巧克力」。圖／星宇航空提供
喜歡沁涼醒腦的旅客也能選用枇杷及蜂蜜檸檬的雪天果。圖／星宇航空提供
喜歡沁涼醒腦的旅客也能選用枇杷及蜂蜜檸檬的雪天果。圖／星宇航空提供

巧克力 星宇 水果

延伸閱讀

星宇航空高空美食再進化 甜蜜迎接冬季新滋味

星宇剛開航就遇疫情…張國煒稱「走到今天不容易」 最快這時發股利

星宇航空最快10月掛牌！9月25日上市前業績發表會、10月4日競拍

星宇航空攜手洲際酒店推奢華行程 越南3天2夜13788元起

相關新聞

買6送3！Mister Donut「貓貓蟲咖波甜甜圈」聯名開賣

今年適逢Mister Donut 20週年及咖波10週年，Mister Donut特以萬聖節為主題推出「貓貓蟲咖波x波堤...

壞特、傻子與白痴都來了！愛彼音樂派對 熱秀無限活力

有派對的地方總有音樂、活力、玩樂精神，更有思想文化的衝擊。瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）上周於台...

「小店永豐市集」10/5華山開市！串連10縣市小店齊聚

第二屆「小店永豐故事展」10月4日（五）接連三天在華山1914文化創意產業園區中7A館登場，首次舉辦的「小店永豐市集 」...

中國國家京劇院取消來台 辦理全額退票

原訂10月8日至13日在台北國家戲劇院演出之「中國國家京劇院」，主辦單位傳大藝術今天宣布取消演出。傳大藝術指出，因該團大...

金髮美人看過來？GUCCI全新Blondie包款 召喚倫敦之心

每一個偉大城市都深植人心，可能是以建築、人文、時尚，展現無可取代的風格記憶點。古馳（GUCCI）推出全新形象大片「倫敦永...

台北時裝週SS25 挑戰打造「台Type時尚」

台北時裝週SS25將於10月17日至21日在松山文創園區登場，今年以「台Type時尚圖鑑」為主題，深入日常街頭發掘台灣民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。