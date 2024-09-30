壞特、傻子與白痴都來了！愛彼音樂派對 熱秀無限活力
有派對的地方總有音樂、活力、玩樂精神，更有思想文化的衝擊。瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）上周於台北舉辦了「AP X Music」音樂派對，不僅邀請五位台灣當紅新生代音樂創作新人現身、炒熱氣氛，更透過三大展區帶來沈浸式體驗，更有愛彼（Audemars Piguet）與音樂交融的無限活力。
包含黃宣、神秘女聲「?te壞特」獨立搖滾樂團「傻子與白痴」、饒舌團體REX & Taji，以及新生代創作歌手MAJIN都出席當晚派對，展現歌喉與獨特魅力，同時派對現場再打造了三大主題展區，其中「Arcade電子遊樂場」以大型機台帶人重返懷舊的1990年代，「AP X MUSIC音樂舞台」則持續有歌手現場表演，將活力與高漲情緒持續接棒，最後「Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型腕表展示區」則帶來兩款品牌新作：Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型⾃動上鏈計時碼表43毫米與Royal Oak Offshore與皇家橡樹離岸型⾃動腕表37毫米，展信品牌的幾何美學、精製造工與頂級機芯。
其中Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型⾃動上鏈計時碼表43毫米是以Habanos（古巴煙草公司）得到靈感，結合經典的八角形表圈、子母對鎖六角螺絲，加上面盤上如巧克力磚塊的漸層色澤、咖啡色皮表帶，營造動感不失懷舊的活力風格，表款並搭配4401自動上鍊計時碼表機芯，動力儲存可達70小時、訂價約134萬4,000元。
另一只Royal Oak Offshore與皇家橡樹離岸型⾃動腕表37毫米則揉和了溫暖的18K玫瑰金與灰色橡膠塗層表圈，同時面盤中的時標、指針，表冠與護橋也都使用了玫瑰金，色彩的組合運用高雅而動感，音樂派對、瑜伽課還是時尚購物？動力儲存可達60小時的5900自動上鍊機芯都能一路相伴，創造精彩、讓感動時刻記憶。
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