聽新聞
0:00 / 0:00
金髮美人看過來？GUCCI全新Blondie包款 召喚倫敦之心
每一個偉大城市都深植人心，可能是以建築、人文、時尚，展現無可取代的風格記憶點。古馳（GUCCI）推出全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，除了帶來全新Blondie包款、2025早春系列，並邀請美國演員、「金髮美女」（Blondie）團員（Debbie Harry）演出形象廣告。
影片由美國攝影師Nan Goldin掌鏡，除了捕捉倫敦身為英國文化大城的迷人風貌，其中Debbie Harry更身穿GUCCI的2025早春新裝，身旁除了萌萌小狗擄獲人心，隨意排拍的GUCCI Blondie包款，更展現源自1970年代、至今超過50年的雋永經典魅力。
Gucci最早是從1970年代首次推出Blondie包款，包款名稱正與Debbie Harry當時所屬樂團的名稱不謀而和。包款具有GUCCI為人稱頌的Interlocking G圓形標誌並以皮革或琺瑯製作，以呼應1970年代大時代的自由精神。大秀上共有咖啡色、GG老花、Rosso Ancora紅色、蘋果綠色等多元配色。台灣正式上市則有GG LOGO肩背包S號、GUCCI Blondie酒紅色肩背包S號等選擇，包款可手提、也可接上皮革肩背帶，包款表面對稱流線的線條，再度召喚出1970年代的自由，以無畏的時尚姿態，仿古也新穎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言