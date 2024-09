金髮美人看過來？GUCCI全新Blondie包款 召喚倫敦之心

每一個偉大城市都深植人心,可能是以建築、人文、時尚,展現無可取代的風格記憶點。古馳(GUCCI)推出全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」,除了帶來全新Blondie包款、2025早春系列,並邀請美國演員、「金髮美女」(Blondie)團員(Debbie Harry)演出形象廣告。

影片由美國攝影師Nan Goldin掌鏡,除了捕捉倫敦身為英國文化大城的迷人風貌,其中Debbie Harry更身穿GUCCI的2025早春新裝,身旁除了萌萌小狗擄獲人心,隨意排拍的GUCCI Blondie包款,更展現源自1970年代、至今超過50年的雋永經典魅力。