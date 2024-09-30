台北時裝週SS25 挑戰打造「台Type時尚」

台北時裝週SS25將於10月17日至21日在松山文創園區登場，今年以「台Type時尚圖鑑」為主題，深入日常街頭發掘台灣民眾時尚文化感，同時完美融合IP創作與時裝設計的跨界合作。

文化部長李遠今天在台北時裝週SS25展前記者會上特別緊張，他笑說，自我裝扮能分成3種層次，過度化妝、適度化妝，或像他一樣的完全自我放棄型。為了今天參與時裝週活動，他還特別對著鏡子看哪條領帶比較搭，「人生中好像從來沒有這麼慎重地看自己」。

李遠指出，他一直認為食衣住行都是文化，由食衣住行所塑造出來的產業也不應被低估。因此從文化部2018年接手舉辦台北時裝週起，就代表「台灣真的開始把文化當成一門好生意，也是對於文化的定義越來越重視」。

李遠表示，本季台北時裝週以「台Type時尚圖鑑」為主題，結合服裝及圖像設計師，企圖打造台灣人日常穿著的樣貌，期待讓大家對台灣文化及所展現的氣質感到驕傲，「如同在國外旅行時，被問是不是台灣人一般的驕傲」。

文化部表示，本屆時裝週主視覺特別邀請奧運金牌國手林郁婷參與拍攝，她的參與象徵著台灣堅毅不屈的精神，也與時尚產業不斷創新、挑戰傳統的特質相契合；而SS25開幕秀也邀請6名設計師與6名台灣圖像IP創作者合作，共同打造時尚與文化創意兼具的動態秀。

參與設計師與藝術家陣容，包括.67ARROW x 低級失誤、#DAMUR x wei wei boy、DYCTEAM xRaimochi、RAY CHU x michun、Story Wear x 王登鈺、TANGTSUNGCHIEN x 夏仙。

另外，時裝週期間也將在松山文創園區3號倉庫舉辦「台Type超搖擺」展覽，展示設計師與IP藝術家共創過程，讓觀眾了解時尚背後的創意對話。10月17日開幕秀後，同日晚上8時將加開民眾專場，邀請時尚愛好者或想一窺時尚生活者共同參與。民眾專場開幕秀預計於10月3日中午12時在官網開放報名。