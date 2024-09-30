巴黎春夏25時裝周／CELINE融入文學 致敬懷舊法國夏日
CELINE於巴黎時裝周期間，於線上發表2025夏季女裝系列「UN ÉTÉ FRANÇAIS」（暫譯：法國之夏），該時裝秀影片由設計總監Hedi Slimane執導拍攝，在距離巴黎以北80公里處瓦茲河畔的貢比涅城堡（Château de Compiègne）取鏡。
影片在地下絲絨樂團與妮可（The Velvet Underground & NICO）呢喃的歌聲中展開。Hedi Slimane是在今年五月時重新閱讀莎崗（Françoise Sagan）的著作《La Chamade》（熱戀）時，創作了此一系列，將文學靈感融入他的服裝視野中，夾雜著對剛過世的法國歌手馮絲華哈蒂（Françoise Hardy）的致敬，營造出1960年代法國夏日的懷舊氛圍。
場景從裝飾著TRIOMPHE標誌的老式打字機展開。Hedi Slimane對年輕世代浪漫青春的長期迷戀，為當前系列注入了新的活力。除了60年代音樂與服裝風格，短瀏海、長或短鮑伯髮型、再戴上黑色髮帶的造型，讓人想起千禧年間倫敦與巴黎年輕、富裕、具有獨立情感的女性的獨特風格，也為揉合學院風與搖滾氣息的設計奠定基調。
學院風百褶短裙套裝，以輕盈的夏季羊絨新編織而成或手工刺繡回歸；短版花呢外套、百褶裙、鉛筆裙、迷你短裙、寬大的白色荷葉領、頸項上的精緻領巾，為結構化的套裝增添了一抹浪漫與少女魅力。漆皮後繫帶貓跟鞋則以蜥蜴、鱷魚、蟒蛇壓紋增添了奢華感；疊搭的項鍊搭配亮片刺繡無袖單品，帶來一貫的華麗氣息。服裝輪廓形轉向剪裁簡潔也更趨於女性化，娃娃裙裝上裝飾多層的亮片與水晶刺繡閃爍著金屬光芒、雙色羽毛刺繡、花卉刺繡等，皆由CELINE工坊手工刺繡打造；手工鉤編並飾有水晶和亮片洋裝靈感則來自Jane Birkin。全新TEEN JOSÉPHINE包也隨之亮相。
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