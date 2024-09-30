林郁婷全新大片曝光！林襄到場親吐心聲這樣說

由文化部舉辦的臺北時裝週2025春夏即將於10月17日至21於台北松山文創園區登場。今日（9月30）特舉辦「臺Type時尚圖鑑」展前記者會，除了發表由奧運拳擊得主林郁婷演出的宣傳影片，並有文化部長李遠出席。現場再秀出13位服裝設計師品牌的搶先看，更有啦啦隊女神林襄、藝人「小樂」吳思賢出席站台。

今日出席活動時，林襄二度穿上了Seivon，而吳思賢身上的拼接圖案潮服則出自.67ARROW x 低級失誤SAITEMISS的聯名之作。吳思賢表示，每次走秀都還是很緊張，走秀對他來說是陌生的，同時關於這次重返台北時裝周感到很榮幸，也謝謝主辦單位、設計師的邀請。再次穿上台灣熱門設計師品牌Seivon的林襄則回應，可以感受服裝帶給她的美麗跟自信，並大讚社計師在燈光、音樂都很用心、讓她沈浸在走秀當中。

由於本次開幕宣傳主題是「臺Type時尚圖鑑」，當兩人被問到生活中很「台」但又時尚的元素時，林襄則分享自己喜愛大尺寸、復古有著閃亮元素的耳環，而吳思賢除了喜歡各種如客家、原民的圖騰設計，並表示自己也喜歡穿著正式西裝去吃滷肉飯，展現出日常、時尚與在地生活的衝突交集「符合自己的喜好、也符合本次臺北時裝周的主題。」

本次臺北時裝週2025春夏在開幕秀並邀請6位臺灣設計師與6組臺灣圖文IP創作者聯名，包含.67ARROW x 低級失誤、#DAMUR x wei wei boy、DYCTEAM x Raimochi、RAY CHU x michun、Story Wear x 王登鈺、TANGTSUNGCHIEN x 夏仙，將於臺北時裝周期間在松山文創園區3號倉庫的「臺Type 超搖擺」展出、免費入場。

而臺北時裝周的2025春夏在10月17日開幕秀後，為了推廣大眾參與，並將在當天晚上8點另開設大眾專場，名額有限、可從10月3日中午12點於官網開放線上報名。最後林襄更提醒粉絲們，本次臺北時裝週另與微風信義百貨開設快閃店，無論是找靈感、買限量單品，都能在這間快閃店中盡情購物，甚至有機會遇到林襄本人。快閃店位於微風信義百貨3F，並將從10月1日（二）開始，直至12月31日為止。