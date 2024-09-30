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阿信親自操刀 STAYREAL PLAN A秋冬系列跟主唱大人穿同款

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，推出秋冬系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，推出秋冬系列。圖／STAYREAL提供

由STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，今年秋冬再度釋出全新形象，向來以工裝硬派風格以及經典丹寧為特色的PLAN A，這回以「FIND這回以「FIND YOUR WAY」為創意核心概念，在這次的創作中，阿信特別運用腰果花圖案來象徵不斷的探索之路，傳遞旅程沒有終點的精神信念。

這次的PLAN A新品結合包括異材質拼接、跳色車線、貼布繡x抽鬚工藝、防潑水風衣等多元設計工藝，並以黑橘配色以及PLAN A信念標語識別。乘載著PLAN A信念的A LOGO，這回以充滿活力的A弧線呈現，如同置身於高低起伏的浪潮中，鼓勵大家勇敢駕馭屬於自己的人生浪潮。

新登場的連帽T特別運用受歡迎的黑橘配色，搭配落肩寬版的剪裁與側邊拉鍊設計；同色系還有專為女孩設計的短版帽T，結合經典大A LOGO與標語識別設計，創造搶眼的視覺印象。

具有防風與防潑水功能的風衣夾克，特別以短版剪裁呈現，拉高身形比例的視覺效果；工裝風格的外套結合西裝領口設計，多口袋設計增添收納功能；經典的直筒修身褲型，雙腿側邊融入大口袋設計，口袋處還有A字電繡與PLAN A黑色皮標。丹寧長裙前後各有兩個大口袋能收納隨身物品，輕鬆解放雙手。

STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，推出秋冬系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，推出秋冬系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，推出秋冬系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL主理人阿信親自操刀的PLAN A系列，推出秋冬系列。圖／STAYREAL提供
A的新浪潮腰果花襯衫，2,680元；A的新浪潮短版風衣夾克，3,480元。圖／STAYREAL提供
A的新浪潮腰果花襯衫，2,680元；A的新浪潮短版風衣夾克，3,480元。圖／STAYREAL提供
A的新浪潮寬版連帽T，2,280元。圖／STAYREAL提供
A的新浪潮寬版連帽T，2,280元。圖／STAYREAL提供

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