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彭千祐也大愛！王室愛用Delvaux電子紙入包風格大跨界

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於超現實藝術問世至今100周年，Delvaux也以各式包款，向比利時超現實藝術大師馬格利特（Rene Magritte）致意。圖／Delvaux提供
由於超現實藝術問世至今100周年，Delvaux也以各式包款，向比利時超現實藝術大師馬格利特（Rene Magritte）致意。圖／Delvaux提供

身為比利時王室愛用品牌的Delvaux，近日在巴黎時裝周期間特別於巴黎芳登廣場（Place Vendôme），規劃了經典、新藝術主義、超現實主義、電子科技運用、藝術家等五大主題展間（Act 5），除了帶來2025全新包款，也感受Delvaux挑戰新科技運用，以及多樣性的藝術家風格體驗，台灣人氣新生代男星彭千祐更現身巴黎，一同踏入與Delvaux的精彩時光工藝之旅。

日前在彭千祐的官方IG上便秀出一則貼文，只見彭千祐以一身黑色針織Polo衫搭配白色休閒長褲，同時身背一款Pin City小包，展現優雅隨性。彭千祐並在貼文中寫下，「現場有許多溫暖魔幻的包款向Magritte致敬，展現了200年品牌的創意與工藝底蘊，同時也擁抱未來的無限可能！謝謝 @delvaux 帶我走過這段精彩工藝的時光之旅」

同時由於原本所學就與藝術相關，畢業於國立台灣藝術大學雕塑學系的彭千祐更在另一則貼文中表示感謝，「感謝一切的安排～超難得的機會可以前往Centre Georges-Pompidou觀賞我最喜愛的超現實主義展覽，展出作品中包含了許多我在藝術鑑賞課上見過的經典之作！特別喜歡Magritte和Dalí的作品，每個細節都極其精緻，令人著迷。」

原來本次Delvaux的發表，除了展現過往近200年歷史的重要經典包款，並帶人看見像是以比利時建築師維克多·奧塔（Victor Horta）為靈感的花朵造型包款，透過工坊工匠的巧手，以皮革重現了新藝術主義風格的自然之美；此外Delavux 2025新品再度從超現實主義名家、馬格利特（Rene Magritte）得到啟發，在Vagabond和Brillant兩大系列中，喚醒超現實、非理性的直覺之美。

最特別的是，更有一系列是與台灣品牌E Ink元太科技（8069）合作，透過後者的E Ink Prism可變色電子紙與Delvaux的精湛皮革與皮革工藝，由於E Ink Prism可變色電子紙具備了可透過程式編輯、反射性顯示與低功耗等特點，因此本次出現在Caprice與Pin兩款包款設計上，不僅象徵兩者雙雙跨出各自的舒適圈，更是一次頂級精品煥發奇異光彩的時髦展現，讓人忍不住要為Delvaux掌聲鼓勵！

彭千祐以一身黑白配，凸顯身上Delvaux Pin City小包的優雅隨性。圖／Delvaux提供
彭千祐以一身黑白配，凸顯身上Delvaux Pin City小包的優雅隨性。圖／Delvaux提供
透過工匠巧手以皮革展現花瓣生機的展區，向新藝術時期致意。圖／Delvaux提供
透過工匠巧手以皮革展現花瓣生機的展區，向新藝術時期致意。圖／Delvaux提供
李玉璽在巴黎時裝周期間出席了Delvaux特展，並在電子紙、超現實藝術展區留下俏皮或帥氣身影。圖／Delvaux提供
李玉璽在巴黎時裝周期間出席了Delvaux特展，並在電子紙、超現實藝術展區留下俏皮或帥氣身影。圖／Delvaux提供
所學為藝術背景的彭千祐，在Delvaux逛展期間特別有感觸，並在社群發文親吐心聲。圖／Delvaux提供
所學為藝術背景的彭千祐，在Delvaux逛展期間特別有感觸，並在社群發文親吐心聲。圖／Delvaux提供
Delvaux在巴黎時裝周期間特別於巴黎芳登廣場帶來經典、新藝術主義、超現實主義、電子科技運用、藝術家等五大主題展間（Act 5），大秀2025全新包款。圖／Delvaux提供
Delvaux在巴黎時裝周期間特別於巴黎芳登廣場帶來經典、新藝術主義、超現實主義、電子科技運用、藝術家等五大主題展間（Act 5），大秀2025全新包款。圖／Delvaux提供
使用元太科技電子紙的DELVAUX Pin Mini Bucket Helios Electro包，展現頂級工藝與科技的雙重跨域。圖／Delvaux提供
使用元太科技電子紙的DELVAUX Pin Mini Bucket Helios Electro包，展現頂級工藝與科技的雙重跨域。圖／Delvaux提供

巴黎

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