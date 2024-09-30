彭千祐也大愛！王室愛用Delvaux電子紙入包風格大跨界

身為比利時王室愛用品牌的Delvaux，近日在巴黎時裝周期間特別於巴黎芳登廣場（Place Vendôme），規劃了經典、新藝術主義、超現實主義、電子科技運用、藝術家等五大主題展間（Act 5），除了帶來2025全新包款，也感受Delvaux挑戰新科技運用，以及多樣性的藝術家風格體驗，台灣人氣新生代男星彭千祐更現身巴黎，一同踏入與Delvaux的精彩時光工藝之旅。

日前在彭千祐的官方IG上便秀出一則貼文，只見彭千祐以一身黑色針織Polo衫搭配白色休閒長褲，同時身背一款Pin City小包，展現優雅隨性。彭千祐並在貼文中寫下，「現場有許多溫暖魔幻的包款向Magritte致敬，展現了200年品牌的創意與工藝底蘊，同時也擁抱未來的無限可能！謝謝 @delvaux 帶我走過這段精彩工藝的時光之旅」

同時由於原本所學就與藝術相關，畢業於國立台灣藝術大學雕塑學系的彭千祐更在另一則貼文中表示感謝，「感謝一切的安排～超難得的機會可以前往Centre Georges-Pompidou觀賞我最喜愛的超現實主義展覽，展出作品中包含了許多我在藝術鑑賞課上見過的經典之作！特別喜歡Magritte和Dalí的作品，每個細節都極其精緻，令人著迷。」

原來本次Delvaux的發表，除了展現過往近200年歷史的重要經典包款，並帶人看見像是以比利時建築師維克多·奧塔（Victor Horta）為靈感的花朵造型包款，透過工坊工匠的巧手，以皮革重現了新藝術主義風格的自然之美；此外Delavux 2025新品再度從超現實主義名家、馬格利特（Rene Magritte）得到啟發，在Vagabond和Brillant兩大系列中，喚醒超現實、非理性的直覺之美。