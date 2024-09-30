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niko and…來台七周年 攜手插畫家KINGJUN推聯名系列
日本風格編輯品牌niko and … 慶祝來台七周年，台北忠孝旗艦店首度內部重新裝修，並攜手台灣人氣插畫家KINGJUN，以七周年慶祝派對為主題推出聯名系列服飾及雜貨單品，10月1日16:00起限量開賣，帶來中性且多樣化、男女適穿的設計。
這次聯名商品有25款品項，其中多夾層斜背小包除了亮眼的撞色設計外，正面也縫有聯名限定布標，具有多層的收納空間。niko and ... QQ抱枕也推出蠢兔及時尚病毒花兩種款式，搭配聯名款毛毯。同時值得注目的還有玩偶衛生紙套，除了滿版的聯名設計外，在衛生紙套上還附上一隻立體蠢兔玩偶，相當療癒。
服飾推出雙層編織跳色縫線針織毛衣，將聯名LOGO及KINGJUN的筆下角色們融入其中，搭配oversized版型及百搭色款，男女都能駕馭。經典撞色短袖Tee，顏色選用充滿KINGJUN特色的繽紛黃與嫩粉紫，穿出充滿活力的多巴胺造型。另有大學衛衣及絎縫夾克外套，以及復古水洗鴨舌帽，帽款特別使用刺繡工法，正面可見蠢兔及時尚病毒花的蹤跡，從運動到日常都能隨興做搭配。
聯名期間niko and … 台北忠孝旗艦店的玻璃櫥窗及外柱海報也同步換上KINGJUN聯名佈置，10月1日16:00後至10月6日niko and … 台北忠孝旗艦店還能同時體驗聯名限定人氣拍貼機，250元即可拍攝一次。
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