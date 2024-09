niko and…來台七周年 攜手插畫家KINGJUN推聯名系列

日本風格編輯品牌niko and … 慶祝來台七周年,台北忠孝旗艦店首度內部重新裝修,並攜手台灣人氣插畫家KINGJUN,以七周年慶祝派對為主題推出聯名系列服飾及雜貨單品,10月1日16:00起限量開賣,帶來中性且多樣化、男女適穿的設計。

這次聯名商品有25款品項,其中多夾層斜背小包除了亮眼的撞色設計外,正面也縫有聯名限定布標,具有多層的收納空間。niko and ... QQ抱枕也推出蠢兔及時尚病毒花兩種款式,搭配聯名款毛毯。同時值得注目的還有玩偶衛生紙套,除了滿版的聯名設計外,在衛生紙套上還附上一隻立體蠢兔玩偶,相當療癒。

服飾推出雙層編織跳色縫線針織毛衣,將聯名LOGO及KINGJUN的筆下角色們融入其中,搭配oversized版型及百搭色款,男女都能駕馭。經典撞色短袖Tee,顏色選用充滿KINGJUN特色的繽紛黃與嫩粉紫,穿出充滿活力的多巴胺造型。另有大學衛衣及絎縫夾克外套,以及復古水洗鴨舌帽,帽款特別使用刺繡工法,正面可見蠢兔及時尚病毒花的蹤跡,從運動到日常都能隨興做搭配。