巴黎春夏25時裝周／愛馬仕刻畫創作者 實用兼美感

愛馬仕（Hermès）於巴黎時裝周期間發表以「工坊裡」為主題的2025春夏女裝系列，將創作者的日夜穿著化作發想靈感，以「多功能性」為基礎，打造不論是在工作室還是在街頭，都讓穿著者感到舒適得宜、自信優雅的服裝。配件部分，包括備受歡迎的柏金包、凱莉包、Plume等手提包款，都以迷人優雅的大地色調成為本季的注目焦點。

駝色、肉荳蔻色、路易波士茶色、牛皮紙色，組成本季最基本的視覺基調，中間穿插少許鮮活的粉色九重葛色與柔和的綠色和皮革的米色。這些色彩也讓人想起在工作室裡，無論是什麼工作，無論手邊的任務是什麼，隨手可得的畫布與筆觸、紙張與鉛筆的色澤，彷彿一位創作者在豐富的表層上正要準備描繪輪廓的時候映入眼前的色彩。

每個造型都像是一幅由多層次穿搭與豐富配件層層疊疊描繪成形的素描圖案。栗色真絲斜紋連身褲裝的細節圖紋，融合了木版印刷和絲網版印刷；舒適的圍裹式真絲與羊毛風衣，配有功能強大的口袋和眼鏡掛環；輕柔的小牛皮大衣，搭配抽繩式背心和飛行員夾克，成為具備多種穿著方式的功能性現代服飾。工作室是創作、樂觀、專注的空間；在工作室中的藝術家，不論日間或夜晚，都能輕鬆自在地投入創作的天地。

對於光的通透、折射、或不通透光的等豐富的材質成為本季混搭堆疊的主角，不同比例的運用，巧妙呈現出多樣的穿著風格。淺色網眼拉鍊真絲長裙與高腰褲上自然顯露裝飾Médor柳丁圖騰的纖細皮帶，烏木棕色圍裙式洋裝，隱約可見的浮雕飾有透明紗帶；古銅綠色府綢棉質罩衫裙、雪花石色人字紋牛仔布雙面穿夾克、或九重葛色的丹寧材質裙裝，都將實用性轉化為美學、並將當代女性的柔美與堅韌、誘人與不妥協等相對的多元特質熔冶一爐。