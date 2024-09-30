快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

萌炸！清心「咖波立體造型瓶」、「咖波保溫瓶」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「清心福全」與「貓貓蟲咖波」再度攜手，推出「立體造型恰好瓶」。圖／清心福全提供
「清心福全」與「貓貓蟲咖波」再度攜手，推出「立體造型恰好瓶」。圖／清心福全提供

繼推出聯名提袋、別針等週邊商品後，連鎖手搖飲「清心福全」與「貓貓蟲咖波」再度攜手，推出最後一波聯名活動，自10月1日起依次開賣「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，讓粉絲可以把咖波帶回家！

此次聯名推出的「立體造型恰好瓶」擁有獨特的角型瓶身設計，瓶身上有滿滿的咖波立體浮雕。此外，恰好瓶杯蓋設計成立體造型，圓滾滾的咖波就趴在瓶子上，再加上淺藍色瓶身，完全為咖波粉絲量身打造。「立體造型恰好瓶」容量可以恰好裝進650ml的大杯飲料，也可以放進多數汽車的置杯架及環保提袋，出門超方便。10月1日11：00起，凡至清心福全購買任一飲品，即可以65元加購一個。

同步登場的聯名款「保溫瓶套組」，有深藍、淺藍兩色，上下可拆式的咖波造型杯蓋與底座，可組合成收納盒或擺飾公仔。保溫杯採用304不鏽鋼內膽，耐腐蝕又抗酸鹼，容量為700ml，並附贈同材質的吸管，不僅如此，包裝外盒以咖波製成的懷舊版「大家來找碴」遊戲，更添互動樂趣。10月10日11：00起，來店購買任一飲品，即可以850元加購一個。

「清心福全」與「貓貓蟲咖波」攜手打造「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」。圖／清心福全提供
「清心福全」與「貓貓蟲咖波」攜手打造「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」。圖／清心福全提供
清心福全已多次推出「貓貓蟲咖波」聯名週邊，吸引許多粉絲蒐集。圖／清心福全提供
清心福全已多次推出「貓貓蟲咖波」聯名週邊，吸引許多粉絲蒐集。圖／清心福全提供
聯名款「保溫瓶套組」中，咖波造型杯蓋與底座可組合成收納盒或擺飾公仔。圖／清心福全提供
聯名款「保溫瓶套組」中，咖波造型杯蓋與底座可組合成收納盒或擺飾公仔。圖／清心福全提供

清心福全 粉絲

延伸閱讀

連女神都撐不起來的魚鱗裝！潤娥「時裝周造型太難懂」粉絲也看不下去：被懲罰？

員神出動！張員瑛MIUMIU優雅新造型出發巴黎 完美駕馭「連模特都穿不好」的地雷針織褲襪

《艾蜜莉在巴黎4》莉莉柯林斯7個私服珠寶造型：圈型耳環、疊搭手錶...

穿透明上衣去餐廳合理嗎！傑森史塔森未婚妻「吃晚餐穿搭」未免太辣 深V鏤空蕾絲超吸睛

相關新聞

萌炸！清心「咖波立體造型瓶」、「咖波保溫瓶」登場

繼推出聯名提袋、別針等週邊商品後，連鎖手搖飲「清心福全」與「貓貓蟲咖波」再度攜手，推出最後一波聯名活動，自10月1日起依...

戴上手的極限風格印記 Swatch享受生活愛挑戰

一個人的形象建立，當然需要內在的信念形塑，然而外在身上搭配的色彩、配件則是內心信念的外顯。一個人不需要每天都上山下海挑戰...

鮪魚大腹40元、滿300折40！嘉義第一間「壽司郎」開幕

來自日本的「壽司郎」繼開設台中新時代店、高雄美術館店、板橋府中店等門市後，將於10月14日正式開設嘉義首間門市「嘉義垂楊...

巴黎春夏25時裝周／楊冪、申敏兒賞LOEWE 名畫化羽衫

「如果將所有聲音消除，會有甚麼發生？沒有高聲呼喊，能否填滿一間白色空房，吸引人的注意？」從時裝展場館外牆滿強的樂譜，到純...

天母SOGO跳電全館停電中 預計15時營業

SOGO天母店今日開店前發生跳電問題，至今仍是全館停電。對此，SOGO表示，「經了解，今日上午十點多，因高壓設備發生跳電...

「台式馬卡龍」本名原來是這個！古早台味點心圖鑑揭密

一粒一粒夾著奶油霜的膨鬆小圓餅，是早期社會人們對「西式甜點」的第一印象。在傳統麵包店或夜市裡常見此一甜點以袋裝販售，物美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。