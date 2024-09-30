萌炸！清心「咖波立體造型瓶」、「咖波保溫瓶」登場
繼推出聯名提袋、別針等週邊商品後，連鎖手搖飲「清心福全」與「貓貓蟲咖波」再度攜手，推出最後一波聯名活動，自10月1日起依次開賣「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，讓粉絲可以把咖波帶回家！
此次聯名推出的「立體造型恰好瓶」擁有獨特的角型瓶身設計，瓶身上有滿滿的咖波立體浮雕。此外，恰好瓶杯蓋設計成立體造型，圓滾滾的咖波就趴在瓶子上，再加上淺藍色瓶身，完全為咖波粉絲量身打造。「立體造型恰好瓶」容量可以恰好裝進650ml的大杯飲料，也可以放進多數汽車的置杯架及環保提袋，出門超方便。10月1日11：00起，凡至清心福全購買任一飲品，即可以65元加購一個。
同步登場的聯名款「保溫瓶套組」，有深藍、淺藍兩色，上下可拆式的咖波造型杯蓋與底座，可組合成收納盒或擺飾公仔。保溫杯採用304不鏽鋼內膽，耐腐蝕又抗酸鹼，容量為700ml，並附贈同材質的吸管，不僅如此，包裝外盒以咖波製成的懷舊版「大家來找碴」遊戲，更添互動樂趣。10月10日11：00起，來店購買任一飲品，即可以850元加購一個。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言