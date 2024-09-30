萌炸！清心「咖波立體造型瓶」、「咖波保溫瓶」登場

繼推出聯名提袋、別針等週邊商品後，連鎖手搖飲「清心福全」與「貓貓蟲咖波」再度攜手，推出最後一波聯名活動，自10月1日起依次開賣「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，讓粉絲可以把咖波帶回家！

此次聯名推出的「立體造型恰好瓶」擁有獨特的角型瓶身設計，瓶身上有滿滿的咖波立體浮雕。此外，恰好瓶杯蓋設計成立體造型，圓滾滾的咖波就趴在瓶子上，再加上淺藍色瓶身，完全為咖波粉絲量身打造。「立體造型恰好瓶」容量可以恰好裝進650ml的大杯飲料，也可以放進多數汽車的置杯架及環保提袋，出門超方便。10月1日11：00起，凡至清心福全購買任一飲品，即可以65元加購一個。