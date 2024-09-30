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戴上手的極限風格印記 Swatch享受生活愛挑戰

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch贊助、於瑞士「雪朗峰」舉辦的Swatch Nines Snow，不僅展現出嚴峻雪地環境中的高超技巧、更是全世界極限好手的玩樂場。圖／Swatch提供
Swatch贊助、於瑞士「雪朗峰」舉辦的Swatch Nines Snow，不僅展現出嚴峻雪地環境中的高超技巧、更是全世界極限好手的玩樂場。圖／Swatch提供

一個人的形象建立，當然需要內在的信念形塑，然而外在身上搭配的色彩、配件則是內心信念的外顯。一個人不需要每天都上山下海挑戰極限運動，但是一款色彩斑斕鮮豔、帶來愉悅感受的設計品，則是展現極限精神的風格印記與配件，愉悅隨身。

曾在1990年代引領一波風潮的瑞士第一風格手表品牌Swatch，更早從1984年以來的40年長年贊助滑雪、衝浪、極限單車等各類型極限運動，更以「擁抱生活樂趣」、「積極面對挑戰」兩大主張，形塑活力、冒險的品牌DNA。

以2024年為例，四月時Swatch便贊助了Swatch Nines Snow、這項於雪朗峰（Schilthorn）所舉辦的滑雪盛事，帶人在皎潔環境中感受選手們賞心悅目的美技、以及持續挑戰的山岳精神；全球盛大BMX活動之一、於9月5至8日舉行的英國「Swatch Battle of Hastings」賽事同樣看得到Swatch的身影，在BMX單車各種飛躍、翻轉、加速行進間，令人血脈噴張；此外像是Swatch Nines現蹤於奧地利阿爾卑斯山上，又或是法國奧斯戈爾（Hossegor）所舉辦的Swatch Quiksilver Festival，不同賽事、場地裡，Swatch與極限運動選手們替我們活出了不一樣、非日常、未曾想像的精彩，正是Swatch表款、之所以讓人心生想望的魅力所在。

想入手Swatch的極限、活潑與幽默精神？不可錯過的則會有今年全新推出的Swatch Proteam聯名表款。該系列與職業自由花式登山車手意見領袖Sam Pilgrim、加拿大滑板「玩」童Andy Anderson、衝浪美女好手Coco Ho，以及BMX平地花式運動明星Matthias Dandois分別推出四只聯名手表。表款或色彩鮮豔、清新甜美、輕奢閃耀，但一以貫之的則有Swatch面對挑戰、挖掘生活樂趣的共同信念，更像一款隨身的風格護身符：在手表翻轉之際、將屬於享樂冒險的精神即刻召喚、活力出發！

衝浪巨星Coco Ho今年便在Quiksilver Festival by Swatch中現身，一展女性在海浪上的活躍自信身影。圖／Swatch提供
衝浪巨星Coco Ho今年便在Quiksilver Festival by Swatch中現身，一展女性在海浪上的活躍自信身影。圖／Swatch提供
於英國舉辦的「Swatch Battle of Hastings 」，帶來屬於BMX極限單車的文化活力祭典。圖／Swatch提供
於英國舉辦的「Swatch Battle of Hastings 」，帶來屬於BMX極限單車的文化活力祭典。圖／Swatch提供
脫離地心引力、挑戰生理與心理的極限，正是Swatch與極限運動的魅力所在。圖／Swatch提供
脫離地心引力、挑戰生理與心理的極限，正是Swatch與極限運動的魅力所在。圖／Swatch提供
加拿大滑板「玩」童Andy Anderson熱愛消防栓，除了聯名的Swatch Proteam表款使用鮮黃顏色，表款細節中的各種插畫也融入了消防栓細節。圖／Swatch提供
加拿大滑板「玩」童Andy Anderson熱愛消防栓，除了聯名的Swatch Proteam表款使用鮮黃顏色，表款細節中的各種插畫也融入了消防栓細節。圖／Swatch提供
Swatch除了長年贊助極限運動長達40年，今年並推出四款Swatch Proteam聯名表款，將極限運動精神轉化為隨身配戴、享受生活樂趣也擁抱挑戰的風格配件。圖／Swatch提供
Swatch除了長年贊助極限運動長達40年，今年並推出四款Swatch Proteam聯名表款，將極限運動精神轉化為隨身配戴、享受生活樂趣也擁抱挑戰的風格配件。圖／Swatch提供

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