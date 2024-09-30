鮪魚大腹40元、滿300折40！嘉義第一間「壽司郎」開幕

來自日本的「壽司郎」繼開設台中新時代店、高雄美術館店、板橋府中店等門市後，將於10月14日正式開設嘉義首間門市「嘉義垂楊店」，並自即日起試營運。為慶祝新店開幕，共推出「極上鮪魚大腹40元」、「鮭魚腹30元」等不同優惠，還有「滿300折40」、「滿額送資料夾」等方案。

預計在10月14日開幕的「壽司郎嘉義垂楊店」，乃是嘉義第一間、全台第46間分店。店址位於站前商圈，距離嘉義火車站約900公尺，提供244席座位。為慶祝新店開幕，9月30日至10月6日，推出「極上鮪魚大腹40元」；10月7日至10月13日則推出「鮭魚腹30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」。

此外在9月30日至10月6日試營運期間，凡於嘉義垂楊店內用消費並參加社群按讚活動，即可立即享有「內用消費滿300元現折40元」、「滿600元現折80元」的折扣優惠，依此類推。折扣後的消費金額超過300元，再加碼贈送「40元折價券」1張及「萌抱壽司A4資料夾」1個；超過600元，則贈2張「40元折價券」、「萌抱壽司A4資料夾」2個，依此類推，送完為止。