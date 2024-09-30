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鮪魚大腹40元、滿300折40！嘉義第一間「壽司郎」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「鮭魚腹」限時優惠30元。圖／壽司郎提供
「鮭魚腹」限時優惠30元。圖／壽司郎提供

來自日本的「壽司郎」繼開設台中新時代店、高雄美術館店、板橋府中店等門市後，將於10月14日正式開設嘉義首間門市「嘉義垂楊店」，並自即日起試營運。為慶祝新店開幕，共推出「極上鮪魚大腹40元」、「鮭魚腹30元」等不同優惠，還有「滿300折40」、「滿額送資料夾」等方案。

預計在10月14日開幕的「壽司郎嘉義垂楊店」，乃是嘉義第一間、全台第46間分店。店址位於站前商圈，距離嘉義火車站約900公尺，提供244席座位。為慶祝新店開幕，9月30日至10月6日，推出「極上鮪魚大腹40元」；10月7日至10月13日則推出「鮭魚腹30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」。

此外在9月30日至10月6日試營運期間，凡於嘉義垂楊店內用消費並參加社群按讚活動，即可立即享有「內用消費滿300元現折40元」、「滿600元現折80元」的折扣優惠，依此類推。折扣後的消費金額超過300元，再加碼贈送「40元折價券」1張及「萌抱壽司A4資料夾」1個；超過600元，則贈2張「40元折價券」、「萌抱壽司A4資料夾」2個，依此類推，送完為止。

除了新店開幕預告，壽司郎自即日起至10月13日期間，推出「超鮪魚祭」活動，提供「野生鮪魚豪華拼盤」、「鮪魚總匯」、「特選鮪魚雙拼」、「炙燒半生鮪魚排」等多種餐點。其中「鮪魚總匯」、「特選鮪魚雙拼」、「生拌酪梨鮪魚軍艦」、「特製手切鮪魚海苔包」、「柚子胡椒長鰭鮪」、「多蜜肉醬風酥炸鮪魚」、「貝柱絲沢庵鮪魚泥」均為全新登場，另外還有同樣新登場的「蜜柑雪酪」、「抹茶蒙布朗」等甜點。

嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」自即日起開始試營運。圖／壽司郎提供
嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」自即日起開始試營運。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「超鮪魚季」。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「超鮪魚季」。圖／壽司郎提供
「極上鮪魚大腹」限時優惠40元。圖／壽司郎提供
「極上鮪魚大腹」限時優惠40元。圖／壽司郎提供

嘉義 壽司郎 鮭魚

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