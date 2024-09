巴黎春夏25時裝周／楊冪、申敏兒賞LOEWE 名畫化羽衫

「如果將所有聲音消除,會有甚麼發生?沒有高聲呼喊,能否填滿一間白色空房,吸引人的注意?」從時裝展場館外牆滿強的樂譜,到純白的表演場地,由LOEWE創意總監Jonathan Anderson打造的2025春夏女裝系列,以徹底還原的意念回應這疑問。

系列服裝設計也褪去繁複色相,依然可見彎曲、彈跳、修長或縮短的流動弧線、側向一邊或凸起,如同虛空幻夢。線條剪裁簡化為優美弧度,圓形披搭垂褶動感飄逸。而正當華麗的圓形洋裝及裙裝就要填滿整座伸展台的時候,卻又穿插出現了T恤配窄身長褲的日常裝扮,讓人在現實與想像中不斷跳躍。

服裝誇張的線條展現了精妙的剪裁技巧,骨架和鐵線讓傘狀和旋轉的輪廓擴展突出;鮮明的輪廓則突顯了布料處理:絲綢點綴印象派畫風花朵圖案;羽毛印有著名藝術家畫作或複製迷彩圖案;珍珠母貝、繡滿珠片的針織及柔軟納帕皮革等造工無比精緻。春夏系列以一件鑲羽毛的「音樂之父」巴哈(Johann Sebastian Bach)肖像T恤壓軸,令人聯想起搖滾音樂會的紀念品,讓旋律與節奏透過視覺持續下去。

優美線條延伸到足下的船鞋、修長牛津鞋和長筒Ballet Runner運動鞋。春夏全新梯形包款輕盈柔軟,以LOEWE的發源地馬德里(Madrid)命名,而經典的Puzzle則以輕若羽毛的柔軟皮革製作。

靜靜立於這場大秀中央的是英國藝術家Tracey Emin的雕塑作品《The only place you came to me was in my sleep》(2017年),一隻青銅小鳥立在一根高柱上,這作品將鳥兒描畫成脆弱和堅韌的象徵,在片刻停歇之間,她鼓勵大家去想像鳥兒快要展翅飛翔、無比自由的,具極深刻的意義,又同時呼應大秀在想像與現實間穿梭的概念。Tracey Emin曾代表英國參加威尼斯雙年展,並於今年因對藝術的貢獻獲英王壽辰授勳為女爵士。