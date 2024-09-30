巴黎春夏25時裝周／楊冪、申敏兒賞LOEWE 名畫化羽衫

「如果將所有聲音消除，會有甚麼發生？沒有高聲呼喊，能否填滿一間白色空房，吸引人的注意？」從時裝展場館外牆滿強的樂譜，到純白的表演場地，由LOEWE創意總監Jonathan Anderson打造的2025春夏女裝系列，以徹底還原的意念回應這疑問。

系列服裝設計也褪去繁複色相，依然可見彎曲、彈跳、修長或縮短的流動弧線、側向一邊或凸起，如同虛空幻夢。線條剪裁簡化為優美弧度，圓形披搭垂褶動感飄逸。而正當華麗的圓形洋裝及裙裝就要填滿整座伸展台的時候，卻又穿插出現了T恤配窄身長褲的日常裝扮，讓人在現實與想像中不斷跳躍。

服裝誇張的線條展現了精妙的剪裁技巧，骨架和鐵線讓傘狀和旋轉的輪廓擴展突出；鮮明的輪廓則突顯了布料處理：絲綢點綴印象派畫風花朵圖案；羽毛印有著名藝術家畫作或複製迷彩圖案；珍珠母貝、繡滿珠片的針織及柔軟納帕皮革等造工無比精緻。春夏系列以一件鑲羽毛的「音樂之父」巴哈（Johann Sebastian Bach）肖像T恤壓軸，令人聯想起搖滾音樂會的紀念品，讓旋律與節奏透過視覺持續下去。

優美線條延伸到足下的船鞋、修長牛津鞋和長筒Ballet Runner運動鞋。春夏全新梯形包款輕盈柔軟，以LOEWE的發源地馬德里（Madrid）命名，而經典的Puzzle則以輕若羽毛的柔軟皮革製作。

靜靜立於這場大秀中央的是英國藝術家Tracey Emin的雕塑作品《The only place you came to me was in my sleep》（2017年），一隻青銅小鳥立在一根高柱上，這作品將鳥兒描畫成脆弱和堅韌的象徵，在片刻停歇之間，她鼓勵大家去想像鳥兒快要展翅飛翔、無比自由的，具極深刻的意義，又同時呼應大秀在想像與現實間穿梭的概念。Tracey Emin曾代表英國參加威尼斯雙年展，並於今年因對藝術的貢獻獲英王壽辰授勳為女爵士。