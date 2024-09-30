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巴黎春夏25時裝周／楊冪、申敏兒賞LOEWE 名畫化羽衫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE全球品牌代言人楊冪與LOEWE創意總監Jonathan Anderson。圖／摘自藝人微博
LOEWE全球品牌代言人楊冪與LOEWE創意總監Jonathan Anderson。圖／摘自藝人微博

「如果將所有聲音消除，會有甚麼發生？沒有高聲呼喊，能否填滿一間白色空房，吸引人的注意？」從時裝展場館外牆滿強的樂譜，到純白的表演場地，由LOEWE創意總監Jonathan Anderson打造的2025春夏女裝系列，以徹底還原的意念回應這疑問。

系列服裝設計也褪去繁複色相，依然可見彎曲、彈跳、修長或縮短的流動弧線、側向一邊或凸起，如同虛空幻夢。線條剪裁簡化為優美弧度，圓形披搭垂褶動感飄逸。而正當華麗的圓形洋裝及裙裝就要填滿整座伸展台的時候，卻又穿插出現了T恤配窄身長褲的日常裝扮，讓人在現實與想像中不斷跳躍。

服裝誇張的線條展現了精妙的剪裁技巧，骨架和鐵線讓傘狀和旋轉的輪廓擴展突出；鮮明的輪廓則突顯了布料處理：絲綢點綴印象派畫風花朵圖案；羽毛印有著名藝術家畫作或複製迷彩圖案；珍珠母貝、繡滿珠片的針織及柔軟納帕皮革等造工無比精緻。春夏系列以一件鑲羽毛的「音樂之父」巴哈（Johann Sebastian Bach）肖像T恤壓軸，令人聯想起搖滾音樂會的紀念品，讓旋律與節奏透過視覺持續下去。

優美線條延伸到足下的船鞋、修長牛津鞋和長筒Ballet Runner運動鞋。春夏全新梯形包款輕盈柔軟，以LOEWE的發源地馬德里（Madrid）命名，而經典的Puzzle則以輕若羽毛的柔軟皮革製作。

靜靜立於這場大秀中央的是英國藝術家Tracey Emin的雕塑作品《The only place you came to me was in my sleep》（2017年），一隻青銅小鳥立在一根高柱上，這作品將鳥兒描畫成脆弱和堅韌的象徵，在片刻停歇之間，她鼓勵大家去想像鳥兒快要展翅飛翔、無比自由的，具極深刻的意義，又同時呼應大秀在想像與現實間穿梭的概念。Tracey Emin曾代表英國參加威尼斯雙年展，並於今年因對藝術的貢獻獲英王壽辰授勳為女爵士。

包括品牌全球大使楊冪、韓星申敏兒、SEVENTEEN隊長崔勝哲（S.COUPS）都出席大秀共襄盛舉，路易威登（Louis Vuitton）男裝總監「菲董」（Pharrell Williams）更是攜家帶口帶一起來看秀。

本季服裝多有傘狀的輪廓。圖／LOEWE提供
本季服裝多有傘狀的輪廓。圖／LOEWE提供
修長牛津鞋。圖／LOEWE提供
修長牛津鞋。圖／LOEWE提供
精緻的珍珠母貝服飾。圖／LOEWE提供
精緻的珍珠母貝服飾。圖／LOEWE提供
SEVENTEEN隊長崔勝哲（S.COUPS）出席LOEWE 2025春夏女裝系列發表會。圖／LOEWE提供
SEVENTEEN隊長崔勝哲（S.COUPS）出席LOEWE 2025春夏女裝系列發表會。圖／LOEWE提供
春夏系列以一件鑲羽毛的Johann Sebastian Bach白色T-Shirt壓軸。圖／LOEWE提供
春夏系列以一件鑲羽毛的Johann Sebastian Bach白色T-Shirt壓軸。圖／LOEWE提供
羽毛印有著名藝術家畫作或複製迷彩圖案。圖／LOEWE提供
羽毛印有著名藝術家畫作或複製迷彩圖案。圖／LOEWE提供
彎曲的流動弧線、側向一邊或凸起，引人注意。圖／LOEWE提供
彎曲的流動弧線、側向一邊或凸起，引人注意。圖／LOEWE提供
申敏兒出席LOEWE 2025春夏女裝系列發表會。圖／LOEWE提供
申敏兒出席LOEWE 2025春夏女裝系列發表會。圖／LOEWE提供
絲綢點綴印象派畫風花朵圖案，圖／LOEWE提供
絲綢點綴印象派畫風花朵圖案，圖／LOEWE提供
華麗裙裝穿插T-Shirt配窄身長褲的日常裝扮。圖／LOEWE提供
華麗裙裝穿插T-Shirt配窄身長褲的日常裝扮。圖／LOEWE提供
骨架和鐵線讓輪廓擴展突出。圖／LOEWE提供
骨架和鐵線讓輪廓擴展突出。圖／LOEWE提供
船鞋為本季重要的鞋履款式之一。圖／LOEWE提供
船鞋為本季重要的鞋履款式之一。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025春夏女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025春夏女裝系列。圖／LOEWE提供
「菲董」Pharrell Williams一家人出席LOEWE 2025春夏女裝系列發表會。圖／LOEWE提供
「菲董」Pharrell Williams一家人出席LOEWE 2025春夏女裝系列發表會。圖／LOEWE提供
繡滿珠片的針織及柔軟納帕皮革等造工無比精緻。圖／LOEWE提供
繡滿珠片的針織及柔軟納帕皮革等造工無比精緻。圖／LOEWE提供
長筒Ballet Runner運動鞋。圖／LOEWE提供
長筒Ballet Runner運動鞋。圖／LOEWE提供
春夏全新梯形包輕盈柔軟，以LOEWE的發源地馬德里命名。圖／LOEWE提供
春夏全新梯形包輕盈柔軟，以LOEWE的發源地馬德里命名。圖／LOEWE提供

服裝 藝術家 音樂會

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