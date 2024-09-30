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遠東建築獎──古蹟參訪／清水巖祖師廟、龍山寺 保留清代風格

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

遠東建築獎於萬華舉辦古蹟參訪活動，從清水巖祖師廟，一路探訪到龍山寺，賞讀不同時代的建築工法。民眾直呼是一場「含金量」很高的文化活動，遠東集團董事長徐旭東除認真聆聽、提問，對古蹟保存頗有興趣。

創建於一七九○年的艋舺清水巖祖師廟，是「台灣古蹟仙」林衡道指定的古蹟，並由台藝大藝政所教授李乾朗二度率團隊進行修復調查研究。林嘉澍介紹，清水巖祖師廟的三川殿、正殿均有嘉慶年間磚雕原件，龍邊的磚刻更是全台最古老紅磚雕刻，正殿的「功資拯濟」匾額亦是光緒皇帝御賜原件。

而作為台北規模最大的寺廟之一，龍山寺創建於一七三八年，也是由李乾朗教授團隊兩度進行修復調研。林嘉澍說明，一九二○年龍山寺曾大修過，地方仕紳辜顯榮特別邀請泉州名匠王益順來台修繕龍山寺，且隨行匠師眾多，其中峰前蔣派的石匠石雕技巧豐富，技法包括水磨沉花、壓地隱起、剔地起凸、內枝外葉，及四面見光，若在廟宇仔細賞讀，便能觀察到精細的石雕。

林嘉澍指出，賞讀古廟的獨特在於，古代建築工法豐富，能觀察到許多細緻的技法，而這次「艋舺古剎風華再現」走訪保留清代初、中期建築風格的清水巖祖師廟，以及代表清代後期風格的「龍山寺」，前者可見古建材保存之豐富，後者規模宏整、形制極具代表性。

李乾朗為活動親筆繪製的導覽手冊，則是民眾「帶得走」的回憶。內容包括祖師廟與龍山寺的彩圖，龍柱、龍虎邊瓜筒等細節的比較。會後不少民眾爭相排隊，希望在導覽手冊留下李乾朗的親筆簽名。

古蹟 建築 龍山寺

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