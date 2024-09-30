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遠東建築獎──古蹟參訪／走讀艋舺古廟 專家揭屋頂玄機

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
「遠東建築獎──古蹟參訪三部曲」活動，以艋舺清水巖祖師廟為起點，行經老松國小、青草巷、龍山寺，遠東集團董事長徐旭東也到場參與古蹟導覽。記者曾吉松／攝影
「遠東建築獎──古蹟參訪三部曲」活動，以艋舺清水巖祖師廟為起點，行經老松國小、青草巷、龍山寺，遠東集團董事長徐旭東也到場參與古蹟導覽。記者曾吉松／攝影

「遠東建築獎──古蹟參訪」活動自二○二二年於台北孔廟及大龍峒保安宮首度舉辦，去年踏足大稻埕，今年則走進萬華的清水巖祖師廟和龍山寺，遠東集團董事長徐旭東說，舉辦這樣的活動，是希望讓大家正視文化保存的重要。

遠東建築獎邁入第廿五年，「古蹟參訪」自舉辦就深獲民眾喜愛、一票難求。「古蹟參訪三部曲—艋舺古剎風華再現」廿八日登場，今年再度由台藝大藝政所教授李乾朗擔任顧問，與知名歷史學者周宗賢，及有「都市偵探」之稱的李清志分別授課，並由古蹟導覽專家林嘉澍帶領參與民眾走讀古廟，細說台灣古建築與民匠技藝的精彩故事，遠東集團董事長徐旭東也親身走讀古蹟，以實際行動支持古蹟文化。

林嘉澍提到，遠東建築獎是國內民間單位中層級最高的建築獎，在系列活動中，邀請台灣一流的師資讓民眾了解台灣的古蹟如何保護，對古蹟的保存有遠重的意義。

李乾朗則說不同時代的建築，都有不同的審美及特色，他分享，欣賞古蹟就得先看外觀及顏色，屋頂和龍柱也都是賞讀的重點，而一座廟宇的屋頂就如同古代官員的帽子，代表位階，能夠彰顯身分。李乾朗說，古建築的細節多，若是走馬看花，就無法體會走讀古建築的趣味。

徐旭東提到，每個地區都該有其文化，三、四百年的文化若沒有好好保存、傳承，在霎時間就會弱化，文化的流傳需要長時間的投入和關心，更需要眾人之力。他說，遠東集團在教育、文化、藝術、建築方面投入不遺餘力，希望結合集團的資源，共同提升大眾藝文欣賞的管道與面向。

古蹟 建築

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